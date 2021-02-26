«Победа» начнет летать из Шереметьево после майских праздников

Первые рейсы «Победы» из Шереметьево запланированы на 11 мая, всего в летний период авиакомпания будет летать из аэропорта в 12 российских и один зарубежный город

Фото: Slavomir Kubes / CTK / ТАСС

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открыла продажу на рейсы из Шереметьево, сообщили РБК в компании. Ранее «Победа» выполняла рейсы только из Внуково. Полеты из Шереметьево планируется начать с 11 мая, уточнил представитель авиакомпании.

В период летнего сезона регулярные рейсы «Победа» из Шереметьево запланированы в 12 российских и один зарубежный город. Будут запущены полеты в Пермь и Чебоксары; в июне начнутся рейсы еще в семь городов — Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. В момент старта продаж на официальном сайте компании было размещено по этим направлениям более 20 тыс. билетов.



Начало полетов «Победы» из аэропорта Шереметьево предусмотрено стратегией развития группы «Аэрофлот», которая предполагает оптимизацию всей маршрутной сети группы с учетом высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки, отметили в компании.

В конце февраля гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов сообщил в интервью РБК, что группа «Аэрофлот» запустит полеты из аэропорта Шереметьево по код-шеринговому соглашению между одноименной авиакомпанией и лоукостером «Победа». Также Полубояринов рассказал, что «Аэрофлот» передаст «Победе» самолеты Boeing 737–800 из своего парка. По его словам, «Аэрофлот» планирует сфокусироваться на доходных среднемагистральных и на дальнемагистральных маршрутах (премиум-класс), а «Победа» будет развивать бюджетный сегмент и расширит число среднемагистральных рейсов.