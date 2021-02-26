Пандемийный шлагбаум поднимается для всех

Столичные власти готовятся снять карантинные ограничений для людей старше 65 лет

В марте власти столицы могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей старше 65 лет, в частности разблокировать социальные карты. Окончательное решение мэрия примет после мартовских праздников

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. В частности, планируется разблокировать им социальные карты и отменить требование об обязательной удаленной работе — оно приобретет рекомендательный характер, рассказали четыре источника РБК, близкие к московской мэрии.

Пока у чиновников нет финального решения, с какого числа это может произойти, однако речь идет «о самом ближайшем времени», сказал один из собеседников РБК. Второй уточнил, что окончательный план будет утвержден, после того как появятся показатели распространения COVID-19 после мартовских праздников. По словам третьего источника, решение вполне логично — вакцинация в столице «наращивает темпы», а количество заболевших постоянно снижается. «Хотя, конечно, в конечном счете все будет зависеть от цифр [по заболеваемости]», — сказал он.

Комментируя эту информацию, в пресс-службе мэра Москвы РБК сказали, что сейчас власти руководствуются теми мерами, которые продолжают действовать. «В зависимости от дальнейшей эпидемиологической ситуации будут приняты следующие решения. О чем проинформируем дополнительно», — сказали в пресс-службе.

Сейчас в Москве действуют следующие основные ограничения, которые касаются людей старше 65.

Люди старше 65 лет обязаны работать дистанционно. Это требование не распространяется на медицинские организации, госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», предприятия оборонного комплекса и некоторых других стратегических отраслей.

Работодатели должны каждую неделю предоставлять сведения об организации и сотрудниках с хроническими заболеваниями и работниках старше 65 лет.

Москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим. В связи с этим бесплатный проезд для них в общественном транспорте приостановлен (заблокированы социальные карты).

К 25 февраля суточное количество заболевших в Москве снизилось до 1406 человек. Это все еще больше, чем в конце лета, когда количество заболевших в день достигало 600 человек, однако это один из самых низких показателей с начала осени.

Как идет вакцинация в Москве В Москве вакцинация началась в декабре. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже к ним добавились сотрудники силовых структур, работники СМИ. Мэр Москвы Сергей Собянин в конце января заявил, что цели вакцинировать всех жителей столицы нет, поскольку половина москвичей, по его словам, уже переболели COVID-19. Ранее РБК, проанализировав данные, предоставленные региональными минздравами, выяснил, что число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Москва, согласно представленным данным, оказалась на втором месте по проценту вакцинированных, уступив лишь Сахалинской области (в столице вакцинировались 4,73% горожан).

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в разговоре с РБК неоднозначно оценил возможность снятия ограничений для пожилых москвичей. «Я думаю, что эти меры можно было бы и продлить. Но их отмена связана и с экономическими, и с социально-политическими вопросами, — отметил он. — Понятно, что люди устали, что некоторые отрасли находятся в состоянии кризиса».

По словам Власова, для пожилых людей «домашнее заточение» тяжело, они страдают без прогулок и минимальной физической нагрузки. «Но найти золотую середину между риском и пользой [от отмены ограничений], конечно, очень непросто, — добавил он. — Кроме того, накопившимся недовольством, разумеется, могут воспользоваться и некоторые политические силы».

В начале февраля заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие месяцы москвичи смогут вернуться к обычной жизни и большая часть ограничений, введенных из-за коронавируса, будет снята. При этом отмена ограничений будет связана с медицинскими показателями, уточнял он. По словам Ефимова, на заболеваемость влияет развернутая в столице кампания по вакцинации и действующие в городе меры — масочный режим и социальное дистанцирование.

С конца января мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников столичных компаний. Тогда же власти разрешили ночную работу кафе, клубов и ресторанов. С 8 февраля в Москве возобновились очные занятия в вузах, подведомственных департаменту образования столицы. Учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным тарифам.