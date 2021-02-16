Москва выбирает другую Европу

Три вопроса о возможности углубления кризиса в отношениях России и ЕС

Москва вновь заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом, если тот решится на этот шаг. Насколько реалистично углубление кризиса в отношениях с ЕС и к каким экономическим последствиям это может привести — в материале РБК

Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

В понедельник, 15 февраля, глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Москва готова к любому варианту развития отношений с Евросоюзом, имея в виду даже самые худшие.

Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи министра с финским коллегой Пекка Хаависто, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также будущее диалога между Россией и Евросоюзом. Лавров уточнил, что сомнения Москвы относительно продуктивности диалога с ЕС не следует понимать как ее намерение «уйти из Европы». «Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения», — сказал российский министр.

Он уточнил, что к настоящему времени отношений между Россией и ЕС на дипломатическом уровне «почти не осталось» (за исключением спорадических контактов) и что это — следствие политики самого объединения, а не действий Москвы. В этих условиях Москва обязана быть готовой к любому развитию отношений, а выбор вектора развития — за Европейским союзом, резюмировал Лавров.

Почему в Москве ожидают углубления кризиса в отношениях с ЕС

В начале февраля в Москве побывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его визит содержал небольшую конструктивную повестку — обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества на Ближнем Востоке и использования российской вакцины «Спутник V» на территории ЕС, — но скорее имел целью предъявление претензий Москве в связи с решением о замене Алексею Навальному условного срока реальным и жестоком подавлении вызванных этим массовых протестов.

При этом многие депутаты Европарламента сочли, что Боррель действовал недостаточно жестко, тем более что именно в период его пребывания в Москве стало известно о решении российских властей выслать сотрудников дипмиссий Германии, Польши и Швеции за посещение митингов сторонников Навального. Дипломатические источники РБК в ЕС утверждают, что в Брюсселе были крайне возмущены этим. После возвращения Борреля в Евросоюзе приступили к обсуждению новых санкций в адрес России.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил о готовности разорвать связи с Евросоюзом, если тот введет новые масштабные санкции. Отвечая на вопрос, движется ли Россия к разрыву с ЕС, министр отметил, что в Москве готовы к такому сценарию. «Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал он. При этом Лавров пояснил, что Россия не хочет оказаться изолированной «от мировой жизни», но должна быть к этому готова. Позднее в МИДе пояснили, что готовы разорвать отношения с ЕС, только если союз первый предпримет такой шаг.

Насколько вероятно ухудшение отношений России и ЕС

Заявления Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС вызваны не только позицией союза по делу Навального, но прежде всего «накопленным эффектом» санкционного давления Запада на Россию, считает эксперт американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс. «На мой взгляд, заявления Лаврова — свидетельство тех реальных последствий, которые оказывают на Россию западные санкции из-за проводимой ею внешней политики», — сказал он РБК.

Санкции наносят ущерб российской экономике, а в будущем их эффект может стать еще значительнее, согласен глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Заявления Лаврова демонстрируют, что Россия очень негативно относится к односторонним санкциям и не готова вести диалог в условиях, когда одна сторона считает себя вправе давать команды другой. Тем более сейчас, когда России, в отличие от ЕС, удалось показать сравнительно эффективные показатели в борьбе с коронавирусом и создать вакцину», — пояснил Минченко. По его мнению, глава российского внешнеполитического ведомства хочет донести до Запада мысль, что, хотя в России не хотят выстраивать автаркию, в случае крайней необходимости Москва будет готова и к такому сценарию.

Во сколько обходятся России санкции В конце 2014 года министр финансов Антон Силуанов утверждал, что Россия теряет $40 млрд в год из-за введенных против нее санкций, то есть около 2% ВВП. В январе 2016 года замминистра экономического развития Алексей Лихачев оценил убытки экономики от западных санкций и ответных санкций России в 2015 году в €25 млрд. Ученые Евсей Гурвич и Илья Прилепский из Экономической экспертной группы оценивали накопленные потери ВВП России от санкций за период 2014–2017 годов в 6 п.п. от ВВП 2013 года.

Окончательно решение ЕС по отношениям с Россией будет сформировано по итогам двух форумов.

22 февраля главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят, какие ограничения могут быть применены против России.

25–26 марта пройдет заседание Европейского совета, на котором лидеры правительств и государств стран ЕС обсудят будущее отношений с Россией в стратегической перспективе.

Отношения ЕС и России действительно могут испортиться еще сильнее, допускает научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. По его мнению, в случае проведения новых митингов в России и их подавления ЕС может ввести новые санкции против конкретных российских граждан за нарушение прав человека. «Лидеры стран ЕС продолжат поднимать вопрос дела Навального с Россией в двустороннем формате, что вызовет раздражение в Москве и ее отказ от развития диалога», — прогнозирует Клюге. Он также считает, что работающие с Россией западные компании должны будут учитывать это обстоятельство. «Важность составляющей политических факторов [для экономики и бизнес-сотрудничества] растет, но все равно не на таком уровне, как в апреле 2018 года [после отравления Сергея Скрипаля]», — резюмировал эксперт.

В ЕС пока нет консенсуса по вопросу о пересмотре отношений с Россией в сторону ухудшения, полагает Максимилиан Хесс. Что касается конкретных последствий новых проблем в диалоге России и ЕС, то, по мнению Хесса, ухудшающийся контекст отношений может привести к приостановке работы над проектом «Северный поток-2». «Впрочем, будущее этого проекта зависит уже не столько от самих европейцев, сколько от решительности новой администрации США во главе с Джо Байденом», — пояснил он.

При этом политические противоречия вряд ли окажут серьезное влияние на инвестиционный климат в России. «Европейские инвестиции в Россию так и не восстановились после падения в 2014 году, и не думаю, что они вырастут в ближайшее время, разве что Россия проявит какие-то инициативы по улучшению отношений с Западом. Впрочем, даже в такой ситуации инвестиции могут сдерживаться структурными факторами, связанными с привлекательностью российской экономики», — заключил Хесс.

Дипломатические отношения России и ЕС В настоящее время дипломатический диалог России и ЕС ограничен ситуативными встречами и переговорами на высшем уровне. Регулярные каналы общения были заморожены после конфликта на Украине в 2014 году. Это привело к приостановке регулярных встреч главы МИД России с верховным представителем ЕС по иностранным делам, встреч членов российского правительства с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии, а также ряда секторальных диалогов — в частности, по оптимизации визового режима и по вопросам энергетики.

Действительно ли возможен разрыв экономических связей с Европой

В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» Сергей Лавров также указал, что Россия может быть самодостаточной страной в экономическом смысле. «Убежден, что мы сейчас в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если мы еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов)», — отметил он.

Янис Клюге считает полную экономическую обособленность России от ЕС невозможной в ближайшей перспективе. «Дело тут даже не в импорте конкретной продукции, а в зависимости России от западных финансовых рынков и технологий. Последние годы показали, что России сложно добиться диверсификации отношений во всех экономических сферах за счет Китая», — сказал он. «Если говорить о горизонте в десять лет, то не думаю, что российская экономика будет в состоянии полностью прекратить экономические отношения с Западом», — утверждает Клюге.

Когда Лавров говорит о самодостаточности, он имеет в виду прежде всего диверсификацию экономических связей и поиск новых партнеров за пределами Запада, полагает Хесс. «Я не думаю, что такая политика приведет к тому, что Россия будет поглощена Китаем, как утверждают некоторые. Тем не менее такой сценарий, скорее всего, обернется тем, что в будущем Россия, ревностно относящаяся к своему статусу и суверенитету, сочтет Китай таким же непростым партнером, как и Запад», — резюмировал аналитик.