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Россия вышлет трех европейских дипломатов после митингов

Из России вышлют дипломатов Германии, Польши и Швеции. В российском МИДе заявляют, что они участвовали в акциях протеста 23 января, что Москва считает неприемлемым
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия вышлет трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает EU Observer со ссылкой на источники в ЕС. Информацию об этом подтвердил российский МИД.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях дипломаты объявлены персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

О высылке трех дипломатов стало известно на фоне переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Это первый визит главы дипломатии ЕС в Россию за три года.

Во время переговоров в российском МИДе Боррель прокомментировал сообщения о высылке дипломатов трех стран из России, передает корреспондент РБК: он осудил этот шаг и призвал пересмотреть решение. Он также указал, что по Венской конвенции дипломаты могут наблюдать за происходящим в стране пребывания.

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РБК направил запросы в посольства Польши, Германии и Швеции.

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2 февраля, на фоне решения суда заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и последовавших за этим протестов, представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в несогласованных акциях, прошедших в России в поддержку Навального, участвовал шведский дипломат.

В пресс-службе посольства Швеции в России, комментируя эти обвинения, сообщали РБК, что МИД Швеции «категорически опровергает» утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в акциях. «Мониторинг и наблюдение за политическим развитием в стране службы входит в обязанности шведских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой», — сообщили в представительстве Швеции.

На заседании по делу Навального 2 февраля присутствовали иностранные дипломаты — из Великобритании, Австрии, Латвии и других стран. Захарова заявляла, что считает это «не просто вмешательством», а «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Назначение Навальному реального срока заключения вызвало осуждение со стороны зарубежных стран, в первую очередь стран — участниц ЕС. С требованием освободить оппозиционера выступали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц. Кроме того, преследование Алексея Навального осудил президент США Джозеф Байден, также потребовавший освободить политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ назвал заявление Байдена «очень агрессивной и неконструктивной риторикой» и заявил о том, что в Кремле не приемлют такую ультимативность.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Евгений Пудовкин
акции протеста дипломаты Германия Польша Швеция Алексей Навальный
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