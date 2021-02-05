Россия вышлет трех европейских дипломатов после митингов

Из России вышлют дипломатов Германии, Польши и Швеции. В российском МИДе заявляют, что они участвовали в акциях протеста 23 января, что Москва считает неприемлемым

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия вышлет трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает EU Observer со ссылкой на источники в ЕС. Информацию об этом подтвердил российский МИД.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях дипломаты объявлены персонами нон грата, им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

О высылке трех дипломатов стало известно на фоне переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве. Это первый визит главы дипломатии ЕС в Россию за три года.

Во время переговоров в российском МИДе Боррель прокомментировал сообщения о высылке дипломатов трех стран из России, передает корреспондент РБК: он осудил этот шаг и призвал пересмотреть решение. Он также указал, что по Венской конвенции дипломаты могут наблюдать за происходящим в стране пребывания.