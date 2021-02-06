Глава дипломатии ЕС оценил отношения с Россией после визита в Москву

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает отношения России и ЕС «далекими от удовлетворительных». Об этом он заявил по итогам своего визита в Москву.

Глава европейской дипломатии призвал держать дипломатические каналы открытыми «не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи четких и откровенных сообщений, тем более когда отношения далеки от удовлетворительных».

Главы МИД ЕС 22 февраля обсудят отношения с Москвой после его визита в Россию, сообщил Боррель.

Боррель посетил Москву 4-6 февраля и пообщался в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В интервью РБК глава европейской дипломатии заявил, что из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального отношения Москвы и Брюсселя за многие годы опустились до самого низкого уровня. По его мнению, стороны «должны достигнуть лучшего взаимопонимания». «Мы очень сильно озабочены внутренней ситуацией в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека. Это очень важно для Европейского союза», — отметил он.