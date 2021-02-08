Самый дорогой урок для «Норникеля»

Суд обязал НТЭК выплатить рекордную компенсацию за разлив нефти

«Норникель» должен выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Решение о крупнейшей компенсации за экологический ущерб в российской истории принял суд Красноярского края

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Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) — выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая 2020 года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании на 148 млрд руб. от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что надзорные мероприятия по восстановлению экологической обстановки в Норильском промышленном районе будут продолжены и после того, как суд взыскал с НТЭК 146,177 млрд руб.

«Ключевым изменением после этого решения должно стать изменение отношения собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство. Необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий, для того чтобы не допускать таких аварий. Гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд руб.», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко (слова передал РБК ее представитель).

«Норникель» сообщил, что в соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. Компания планирует внимательно изучить постановление суда после получения его полного текста. Глава компании Владимир Потанин (контролирует 34,2% ее акций) назвал решение суда уроком для «Норникеля» и сигналом для бизнес-сообщества. «Норникель» после решения суда будет относиться к вопросам экологии и промбезопасности еще серьезнее, отметил он.

Другой акционер «Норникеля» — UC Rusal (владеет 27,8% компании) — считает, что наказание не отражает всех предпринятых менеджментом «Норникеля» усилий по минимизации последствий аварии. Капитализация «Норникеля» снизилась по состоянию на 17:45 мск на 1,9%, до 3,98 трлн руб. (основная реакция рынка на предъявленный компании ущерб была летом, сейчас он уже заложен в котировки). «Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа.

Что известно про аварию 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив из хранилища более чем 21 тыс. т дизельного топлива, оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента. Ростехнадзор по итогам проведенного расследования сделал вывод, что причина аварии — недостатки при конструировании свайного основания резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Кроме того, ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году. По версии Потанина, авария могла произойти из-за аномально теплой погоды, вследствие которой произошло таяние вечной мерзлоты и опоры цистерны с топливом просели. Но Ростехнадзор не обнаружил признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории.

Как проходил судебный процесс

Сам «Норникель» оценивал ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в 21,4 млрд руб. Компания считает, что из суммы возмещения следует вычесть затраты, понесенные ею при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. Согласно данным НТЭК, представленным суду, компания потратила на ликвидацию аварии по состоянию на 22 января около 4,08 млрд руб. Компания была не согласна и с применением Росприроднадзором при оценке ущерба максимально возможного коэффициента длительности негативного воздействия (пять из пяти). Он был использован исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. «Норникель» же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не окончанием таких работ. «Норникель» утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.

В ходе рассмотрения дела НТЭК просила назначить две экспертизы: о возможности восстановления природных объектов, которым был нанесен ущерб в результате разлива топлива, а также о затратах на ликвидацию аварии. Суд отказал в назначении первой экспертизы, а позднее НТЭК отозвала ходатайство о назначении второй, сообщил «Интерфакс». Это связано с тем, что Росприроднадзор уже предоставил правовую позицию о затратах НТЭК, сказал агентству представитель ответчика.

Адвокат Алексей Мельников считает, что суд должен был назначить экспертизу или как минимум не отказывать в ее назначении по ходатайству ответчика, а также активно участвовать в определении вопросов для экспертизы и выборе экспертного учреждения. Ответчик представил заключение специалистов, где ущерб отличается более чем на 100 млрд руб.: для уточнения этого противоречия и нужно было провести экспертизу, пояснил юрист. Очевидно, что рассматриваемый вопрос требует специальных научных познаний, причем комплексных, в таких областях, как экология, почвоведение, водные экосистемы, техническая безопасность, определение экологического ущерба. Таковыми знаниями суд в силу иной специализации обладать не может, добавил Мельников. Без этого, по его мнению, любое вынесенное решение нельзя считать обоснованным и, следовательно, не нарушающим равенство сторон и принцип справедливости.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Максим Худалов отмечает, что решение суда первой инстанции не окончательное. «Так что ждем апелляции, поскольку как минимум непонятно, как были учтены расходы компании на ликвидацию разлива нефтепродуктов», — сказал он. Кроме того, аргументы «Норникеля» против методики расчета Росприроднадзора, похоже, не услышаны вовсе, продолжает Худалов.

По его мнению, поскольку средства компания уже зарезервировала, снижения дивидендов не ожидается. «Год был для «Норникеля» очень хорошим, так что я бы не ждал острой реакции», — резюмировал эксперт. Директор группы корпоративных рейтингов S&P Александр Грязнов заметил, что компания платит дивиденды в размере 60% от своей EBITDA, резерв был создан в 2020 году: соответственно, это негативно отразится на дивидендах за 2020 год, часть которых будет выплачена в 2021-м.

На какие цели пойдет штраф

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в конце января заявляла, что «даже не готова рассматривать» мировую с «Норникелем». В пятницу, 5 февраля, Радионова написала на своей странице в Instagram: «Важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого! И загрязнитель платит!» До этого Росприроднадзору удавалось взыскать максимум 3,6 млрд руб., напомнила она.

Почти вся сумма (145,492 млрд руб.) будет зачислена в федеральный бюджет согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс, остальное — в бюджет Норильска.

«Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь в Красноярском крае, на территории города Норильск. Я, как вице-премьер, буду за этим внимательно следить», — заявила Абрамченко. «Я уверена, что эти деньги пойдут на решение экологических проблем. Я думаю, что правительство примет именно такое решение», — прокомментировала Радионова (ее слова передал РБК представитель Росприроднадзора).

Власти Красноярского края, в свою очередь, готовятся предъявить «Норникелю» дополнительные претензии. Глава региона Александр Усс написал в Instagram: «Нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь — о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края. На восстановление экосистемы потребуются годы».