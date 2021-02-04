Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,96 75,19 EUR Нал. 91,17 90,32 USD Бирж. 75,55 -0,38 EUR Бирж. 90,62 -0,73 USD ЦБ. 76,08 +0,18 EUR ЦБ. 91,56 -0,06 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 37838,00 +199,00 IMOEX 3380,88 +1,12% RTSI 1409,41 +1,62% Brent 58,89 +0,34% DJIA 30723,60 +0,12% Nasdaq 13610,54 -0,02%
СОГАЗ вышел на «Первый»
Лента новостей
В России утвердили «эталонный» штамм коронавируса SARS-CoV-2 11:45, Общество Бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз выступила с заявлением 11:38, Стиль Флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 получил в России новый мотор 11:36, Авто В Подмосковье от коронавируса привились более 100 тыс. человек 11:35, Общество СМИ сообщили о решении «Новатэка» продлить контракт с РФС 11:31, Спорт В Челябинске после аварии на теплотрассе забил фонтан кипятка 11:30, Общество Прирост числа сделок с новостройками бизнес-класса Москвы оценили в 73% 11:25, Недвижимость Адвокат сообщил, что Соболь предъявили обвинения по «санитарному делу» 11:24, Общество Как умная бытовая техника избавила нас от катастроф 11:24, РБК Стиль и LG ThinQ Токен Litentry за минуту подорожал на 7430% 11:18, Крипто В России третий день подряд выявили меньше 17 тыс. заболевших COVID-19 11:09, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 февраля 11:02, Общество Продвижение от шефа: может ли ресторан прожить без PR 11:00, PRO Цена барреля Brent впервые с февраля 2020 года превысила $59 10:58, Инвестиции Москвичей предупредили о сильнейших за 10 лет морозах 10:57, Общество Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 10:55, РБК Стиль и LG SIGNATURE Москвичи стали реже пользоваться платной парковой 10:53, Авто Штаб при мэрии Москвы разработал антиковидную инструкцию для бизнесменов 10:53, Общество Создать свою экосистему: лучшие приложения для личных финансов в России 10:40, Индустрия 4.0  Председатель правления «Сибагро» — об итогах работы и планах на 2021 год 10:38, Партнерский материал ЦИАН сообщил о подорожании среднего частного дома в России до ₽5,9 млн 10:22, Недвижимость Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов 10:21, Общество Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис 10:21, РБК и СберМаркет В Запорожье во время пожара в инфекционной больнице погибли 4 человека 10:12, Общество РБК Pro: больничные и декретные отпуска. Что поменялось для работодателей 10:06, PRO Организатор исключил перенос Australian Open из-за больных COVID в отеле 10:04, Спорт Фигуристка Хромых заменит Косторную на командном Кубке «Первого канала» 10:04, Спорт Гонку Toyota Yaris и BMW M2 показали на видео 09:59, Авто
Газета
СОГАЗ вышел на «Первый»
Газета № 004 (3293) (0402) Технологии и медиа,
0

СОГАЗ вышел на «Первый»

Страховая группа стала акционером одного из крупнейших телеканалов, получив бывший пакет Романа Абрамовича
Владельцем 20% «Первого канала», от которых прошлой осенью отказался банк ВТБ, стал, как выяснил РБК, СОГАЗ. Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

Появление в этом списке руководителя СОГАЗа обусловлено тем, что страховщик является акционером «Первого канала», рассказали РБК три источника на рынке. По их словам, доля СОГАЗа в «Первом канале» на данный момент составляет 20%.

Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн руб. Участие в докапитализации не исключает ВТБ, именно этим банк объяснил появление своих топ-менеджеров в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала».

Технологии и медиа
Государство лишится контрольного пакета в «Первом канале» Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

20-процентный пакет в «Первом канале» с лета 2018 года принадлежал Роману Абрамовичу, весной 2019-го его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% «Первого канала», не уточнив, кому перешел пакет. Тогда источники РБК говорили, что 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Теперь этот пакет у СОГАЗа, утверждают сейчас собеседники РБК, не уточняя дату, когда изменился состав акционеров вещателя.

Представитель СОГАЗа отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала», Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ.

Акционерами «Первого канала» также являются Росимущество (38,9%), ФГУП «ИТАР-ТАСС» (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Оставшиеся 29% принадлежат Национальной медиа группе. РБК направил запросы всем акционерам, представители Национальной медиа группы и телецентра отказались от комментариев.

Как СОГАЗ инвестирует в медиа

У СОГАЗа уже есть активы в медиа. Страховщику, как указано в его отчетности по МСФО за 2019 год, принадлежит 21,22% в головном АО «Национальная медиа группа» и напрямую 18% в РЕН ТВ и 3% в «Пятом канале» (принадлежат этому холдингу). Балансовая стоимость инвестиций во все эти юрлица на 31 декабря 2019 года оценивалась почти в 10 млрд руб.

Ранее СОГАЗ также был владельцем уже не существующей сейчас группы «Видео Интернешнл», крупнейшего в свое время продавца телерекламы в России. В 2010 году страховщик приобрел 30% ЗАО «Видео Интернешнл», а потом за 865 млн руб. продал 15%.

В 2016 году на базе «Видео Интернешнл» и сейлз-хауса «Газпром-Медиа» были созданы Национальный рекламный альянс и Новая сервисная компания, через которые размещается почти вся реклама на ТВ. Учредителем этих компаний СОГАЗ не является.

Бенефициарами самого СОГАЗа, по информации на 29 января 2021 года, выступают, в частности, «Газпром» и его структуры (около 16%), ВТБ (10%), основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук, его супруга и их деловые партнеры (все вместе — 32%), Михаил Шеломов (12%).

Государство снижает свою долю в «Первом канале», поскольку вещателю требуется финансовое оздоровление. По итогам 2019 года АО «Первый канал» зафиксировало по РСБУ 4,1 млрд руб. чистого убытка при выручке 27 млрд руб. На 31 декабря 2019 года кредиторская задолженность вещателя достигала 20,4 млрд руб. Последние пять лет канал проигрывает по популярности входящей в ВГТРК «России 1».

ВТБ, комментируя появление своих представителей в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала», не исключал, что вновь станет совладельцем вещателя, конвертировав часть кредитов в акции.

Бизнес
ВТБ допустил получение доли в «Первом канале» за часть долгов по кредиту Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Необходимая нормативная правовая база для увеличения уставного капитала «Первого канала» должна быть готова к концу марта, следует из декабрьского указа Путина. Собеседник РБК на рынке уточняет, что в результате частными акционерами «Первого канала» будут ВТБ, СОГАЗ и Национальная медиа группа.

РБК направил запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Авторы: Сергей Соболев, Ирина Парфентьева, Светлана Бурмистрова.
При участии: Елизавета Ефимович.
Теги: СОГАЗ , ВТБ , Национальная медиа группа , Росимущество , Роман Абрамович , «Первый канал» ...
Материалы по теме
ВТБ допустил получение доли в «Первом канале» за часть долгов по кредиту Бизнес
Государство лишится контрольного пакета в «Первом канале» Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter