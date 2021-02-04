СОГАЗ вышел на «Первый»

Страховая группа стала акционером одного из крупнейших телеканалов, получив бывший пакет Романа Абрамовича

Владельцем 20% «Первого канала», от которых прошлой осенью отказался банк ВТБ, стал, как выяснил РБК, СОГАЗ. Страховщик останется совладельцем вещателя и после того, как часть акций «Первого канала» перейдет ВТБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров «Первого канала», следует из распоряжения правительства № 202-р от 30 января 2021 года. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст.

Появление в этом списке руководителя СОГАЗа обусловлено тем, что страховщик является акционером «Первого канала», рассказали РБК три источника на рынке. По их словам, доля СОГАЗа в «Первом канале» на данный момент составляет 20%.

Государство сейчас контролирует 51% «Первого канала», но в соответствии с декабрьским указом президента Владимира Путина эта доля должна снизиться до 34%. Для этого будет увеличен уставный капитал вещателя, который сейчас составляет 10 млн руб. Участие в докапитализации не исключает ВТБ, именно этим банк объяснил появление своих топ-менеджеров в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала».

20-процентный пакет в «Первом канале» с лета 2018 года принадлежал Роману Абрамовичу, весной 2019-го его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем 20% «Первого канала», не уточнив, кому перешел пакет. Тогда источники РБК говорили, что 20% вновь вернулись к Абрамовичу. Теперь этот пакет у СОГАЗа, утверждают сейчас собеседники РБК, не уточняя дату, когда изменился состав акционеров вещателя.

Представитель СОГАЗа отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала», Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ.

Акционерами «Первого канала» также являются Росимущество (38,9%), ФГУП «ИТАР-ТАСС» (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Оставшиеся 29% принадлежат Национальной медиа группе. РБК направил запросы всем акционерам, представители Национальной медиа группы и телецентра отказались от комментариев.

Как СОГАЗ инвестирует в медиа У СОГАЗа уже есть активы в медиа. Страховщику, как указано в его отчетности по МСФО за 2019 год, принадлежит 21,22% в головном АО «Национальная медиа группа» и напрямую 18% в РЕН ТВ и 3% в «Пятом канале» (принадлежат этому холдингу). Балансовая стоимость инвестиций во все эти юрлица на 31 декабря 2019 года оценивалась почти в 10 млрд руб. Ранее СОГАЗ также был владельцем уже не существующей сейчас группы «Видео Интернешнл», крупнейшего в свое время продавца телерекламы в России. В 2010 году страховщик приобрел 30% ЗАО «Видео Интернешнл», а потом за 865 млн руб. продал 15%. В 2016 году на базе «Видео Интернешнл» и сейлз-хауса «Газпром-Медиа» были созданы Национальный рекламный альянс и Новая сервисная компания, через которые размещается почти вся реклама на ТВ. Учредителем этих компаний СОГАЗ не является. Бенефициарами самого СОГАЗа, по информации на 29 января 2021 года, выступают, в частности, «Газпром» и его структуры (около 16%), ВТБ (10%), основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук, его супруга и их деловые партнеры (все вместе — 32%), Михаил Шеломов (12%).

Государство снижает свою долю в «Первом канале», поскольку вещателю требуется финансовое оздоровление. По итогам 2019 года АО «Первый канал» зафиксировало по РСБУ 4,1 млрд руб. чистого убытка при выручке 27 млрд руб. На 31 декабря 2019 года кредиторская задолженность вещателя достигала 20,4 млрд руб. Последние пять лет канал проигрывает по популярности входящей в ВГТРК «России 1».

ВТБ, комментируя появление своих представителей в списке кандидатов в совет директоров «Первого канала», не исключал, что вновь станет совладельцем вещателя, конвертировав часть кредитов в акции.

Необходимая нормативная правовая база для увеличения уставного капитала «Первого канала» должна быть готова к концу марта, следует из декабрьского указа Путина. Собеседник РБК на рынке уточняет, что в результате частными акционерами «Первого канала» будут ВТБ, СОГАЗ и Национальная медиа группа.

РБК направил запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.