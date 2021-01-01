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Технологии и медиа ,  
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Государство лишится контрольного пакета в «Первом канале»

В состав акционеров может вернуться ВТБ
Доля государства в «Первом канале» снизится с 51 до 34%. Произойдет это за счет взноса в уставной капитал частного акционера, которым готов стать ВТБ, ранее уже владевший 20% вещателя
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Владимир Путин 21 декабря подписал указ № 806 «Об увеличении уставного капитала АО «Первый канал». Документ размещен в системе «Консультант Плюс». На официальном портале правовой информации и на сайте президента такой указ пока не опубликован. Но выход такого указа подтвердила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Взнос в уставной капитал «Первого канала» сделает частный акционер, и в результате доля государства снизится с нынешних 51% и составит не менее 34%, следует из текста указа. Но государство получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев.

Сейчас уставной капитал АО «Первый канал» равняется 10 млн руб.: выпущено 1 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Росимуществу принадлежит 38,9% АО «Первый канал», еще 9,1% у ФГУП «ИТАР-ТАСС» и 3% у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Таким образом, государство сейчас контролирует 51% «Первого канала».

Еще 29% принадлежит Национальной медиа группе. Владелец оставшихся 20% достоверно не известен. До сентября 2020 года этот пакет принадлежал ВТБ, который весной 2019 года приобрел его у Романа Абрамовича. Этой осенью ВТБ объявил о том, что перестал быть акционером «Первого канала», не сообщив, кому достался 20-процентный пакет. Источники РБК на рынке утверждали, что он вернулся обратно к Абрамовичу. Представитель бизнесмена, как и пресс-служба самого «Первого канала» это никак не комментировали.

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

Взнос в уставной капитал готов сделать ВТБ, утверждает собеседник РБК на телевизионном рынке. «Да, мы рассматриваем такую возможность», — подтвердил представитель ВТБ, отказавшись от дальнейших комментариев. Таким образом, госбанк может вновь стать акционером вещателя.

ВТБ перестал быть акционером «Первого канала» в преддверии того, как в правительстве должны были решить вопрос с финансовой поддержкой много лет уже убыточного вещателя. По состоянию на 31 декабря 2019 года только кредиторская задолженность АО «Первый канал» достигала 20,4 млрд руб., следует из данных базы СПАРК. В 2019 году чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ равнялся 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб.

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Указ президента принят «в целях повышения финансовой устойчивости» «Первого канала». Пресс-служба Минцифры уточняет, что уставной капитал вещателя будет увеличен, поскольку «Первому каналу» необходимо финансовое оздоровление. В том числе поэтому, говорится в сообщении Минцифры, новым председателем совета директоров «Первого канала» стал помощник президента Максим Орешкин. «Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — отмечает пресс-служба Минцифры.

РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала» и всех акционеров вещателя.

Авторы
Сергей Соболев, Наталья Галимова, Юлия Старостина
Росимущество Первый канал СМИ Телевидение
Материалы по теме
ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»
Технологии и медиа
РБК
О компании
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