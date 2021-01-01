Государство лишится контрольного пакета в «Первом канале»

Доля государства в «Первом канале» снизится с 51 до 34%. Произойдет это за счет взноса в уставной капитал частного акционера, которым готов стать ВТБ, ранее уже владевший 20% вещателя

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Владимир Путин 21 декабря подписал указ № 806 «Об увеличении уставного капитала АО «Первый канал». Документ размещен в системе «Консультант Плюс». На официальном портале правовой информации и на сайте президента такой указ пока не опубликован. Но выход такого указа подтвердила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Взнос в уставной капитал «Первого канала» сделает частный акционер, и в результате доля государства снизится с нынешних 51% и составит не менее 34%, следует из текста указа. Но государство получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Перечень негосударственных акционеров правительство должно утвердить в течение трех месяцев.

Сейчас уставной капитал АО «Первый канал» равняется 10 млн руб.: выпущено 1 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Росимуществу принадлежит 38,9% АО «Первый канал», еще 9,1% у ФГУП «ИТАР-ТАСС» и 3% у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Таким образом, государство сейчас контролирует 51% «Первого канала».

Еще 29% принадлежит Национальной медиа группе. Владелец оставшихся 20% достоверно не известен. До сентября 2020 года этот пакет принадлежал ВТБ, который весной 2019 года приобрел его у Романа Абрамовича. Этой осенью ВТБ объявил о том, что перестал быть акционером «Первого канала», не сообщив, кому достался 20-процентный пакет. Источники РБК на рынке утверждали, что он вернулся обратно к Абрамовичу. Представитель бизнесмена, как и пресс-служба самого «Первого канала» это никак не комментировали.