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ВТБ допустил получение доли в «Первом канале» за часть долгов по кредиту

Часть задолженности перед банком может быть конвертирована в акции. Ранее глава кабмина Мишустин утвердил список кандидатов в совет директоров телеканала, туда попали три представителя ВТБ
ВТБ VTBR ₽0,03664 -1,23% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВТБ не исключает получение части акций «Первого канала» в результате конвертации долга по кредиту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал «Первого канала». Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором «Первого канала», и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции. Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании», — заявили в ВТБ.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала».

ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»
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Фото:Олег Яковлев / РБК

30 января премьер-министр Михаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Первого канала». В совет директоров выдвинули трех представителей ВТБ: это старшие вице-президенты Дмитрий Снесарь и Светлана Федоренко, а также зампредседателя правления Юрий Соловьев.

Ранее ВТБ уже владел 20-процентной долей «Первого канала», которая досталась ему от бизнесмена Романа Абрамовича в 2019 году. Однако в сентябре 2020 года банк вышел из состава акционеров телеканала.

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Источники РБК не исключали, что акции могли вернуться к Абрамовичу — сделка с ВТБ включала опцион, предполагающий получение доли в «Первом канале» обратно. В декабре 2020 года ВТБ допустил возвращение в капитал телеканала.

В состав акционеров телеканала также входят Росимущество (38,9%), Национальная Медиа Группа (29%), ТАСС (9,1%) и Останкино (3%).

Автор
Михаил Котляр
При участии
Елизавета Ефимович
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