ВТБ допустил получение доли в «Первом канале» за часть долгов по кредиту

Часть задолженности перед банком может быть конвертирована в акции. Ранее глава кабмина Мишустин утвердил список кандидатов в совет директоров телеканала, туда попали три представителя ВТБ

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ВТБ не исключает получение части акций «Первого канала» в результате конвертации долга по кредиту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал «Первого канала». Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором «Первого канала», и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции. Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании», — заявили в ВТБ.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала».

30 января премьер-министр Михаил Мишустин утвердил кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Первого канала». В совет директоров выдвинули трех представителей ВТБ: это старшие вице-президенты Дмитрий Снесарь и Светлана Федоренко, а также зампредседателя правления Юрий Соловьев.