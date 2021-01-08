«Россия 1» пятый год подряд обошла «Первый канал» по популярности
Специализирующаяся на медиааудите компания ECI Media Management, один из клиентов официального измерителя российской аудитории Mediascope, по просьбе РБК подсчитала аудиторные показатели всех федеральных каналов за 2020 год. Сама Mediascope опубликует эти данные после новогодних праздников.
Основные итоги года — в обзоре РБК.
Что необходимо знать о телеизмерениях
- О востребованности канала или конкретной передачи свидетельствуют два ключевых показателя. Рейтинг — соотношение всех, кто смотрел программу или в целом канал, и всего населения. Доля аудитории — показывает, каково соотношение зрителей данной программы или телеканала и тех, у кого в данный момент был включен телевизор. Эти данные, рассчитанные ECI Media Management, приводятся округленными.
- До 2020 года измерения были ограничены только крупными городами — теми, в которых проживают от 100 тыс. человек. С прошлого года появилась информация о телевизионных предпочтениях всех жителей страны с учетом и малонаселенных пунктов.
- Сравнивать аудиторию в 2019 и 2020 годах можно на основе измерений только в крупных городах.
- В целом измерения отражают телевизионные пристрастия всех россиян старше четырех лет. При этом каждый вещатель работает для своей целевой аудитории: в расчете на нее программируется сетка, контакты именно с целевой аудиторией покупают рекламодатели.
- Чтобы сравнивать каналы между собой, используются показатели для самой общей аудитории — всех зрителей старше четырех лет. Но об успехе конкретного канала правильно судить по результатам для его целевой аудитории.
Самый популярный канал
«Россия 1» пятый раз подряд подтвердила статус самого популярного вещателя. В 2020 году аудитория флагманского канала ВГТРК по всей стране (с учетом малых городов и сел), согласно расчетам ECI Media Management на основе измерений Mediascope, составила в среднем за день почти 2,6 млн россиян старше четырех лет (что соответствует рейтингу около 1,9%). Аналогичный показатель «Первого канала» — в среднем 2,2 млн человек в день (чуть больше 1,6%), НТВ — 2,1 млн (чуть меньше 1,6%). Пресс-служба НТВ подтвердила корректность данных по своему каналу.