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«Россия 1» пятый год подряд обошла «Первый канал» по популярности

По итогам 2020 года «Россия 1» не только осталась самым популярным вещателем, но и заметно увеличила присутствие в мегаполисах — именно этот телеканал показал максимальный прирост своей целевой аудитории
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Специализирующаяся на медиааудите компания ECI Media Management, один из клиентов официального измерителя российской аудитории Mediascope, по просьбе РБК подсчитала аудиторные показатели всех федеральных каналов за 2020 год. Сама Mediascope опубликует эти данные после новогодних праздников.

Основные итоги года — в обзоре РБК.

Что необходимо знать о телеизмерениях

  • О востребованности канала или конкретной передачи свидетельствуют два ключевых показателя. Рейтинг — соотношение всех, кто смотрел программу или в целом канал, и всего населения. Доля аудитории — показывает, каково соотношение зрителей данной программы или телеканала и тех, у кого в данный момент был включен телевизор. Эти данные, рассчитанные ECI Media Management, приводятся округленными.
  • До 2020 года измерения были ограничены только крупными городами — теми, в которых проживают от 100 тыс. человек. С прошлого года появилась информация о телевизионных предпочтениях всех жителей страны с учетом и малонаселенных пунктов.
  • Сравнивать аудиторию в 2019 и 2020 годах можно на основе измерений только в крупных городах.
  • В целом измерения отражают телевизионные пристрастия всех россиян старше четырех лет. При этом каждый вещатель работает для своей целевой аудитории: в расчете на нее программируется сетка, контакты именно с целевой аудиторией покупают рекламодатели.
  • Чтобы сравнивать каналы между собой, используются показатели для самой общей аудитории — всех зрителей старше четырех лет. Но об успехе конкретного канала правильно судить по результатам для его целевой аудитории.

Самый популярный канал

«Россия 1» пятый раз подряд подтвердила статус самого популярного вещателя. В 2020 году аудитория флагманского канала ВГТРК по всей стране (с учетом малых городов и сел), согласно расчетам ECI Media Management на основе измерений Mediascope, составила в среднем за день почти 2,6 млн россиян старше четырех лет (что соответствует рейтингу около 1,9%). Аналогичный показатель «Первого канала» — в среднем 2,2 млн человек в день (чуть больше 1,6%), НТВ — 2,1 млн (чуть меньше 1,6%). Пресс-служба НТВ подтвердила корректность данных по своему каналу.

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Технологии и медиа
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Расширение географии измерений с крупных городов на всю страну при этом показало, что в малых городах и селах «Россию 1» смотрят не так активно, как в мегаполисах. Об этом свидетельствует среднесуточная доля аудитории этого канала среди всех зрителей старше четырех лет. По итогам 2020 года этот показатель только в крупных городах равнялся почти 12,5%, по всей стране — лишь 11,7%.

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Такая же ситуация наблюдается и у «Первого канала»: соответственно 10,5 и 10,1%. Зато от новых правил измерения аудитории выиграл НТВ: 9,4 против 9,7%. Показатели практически всех премьерных сериалов и программ НТВ по всей стране были выше, чем только в крупных городах, передал через пресс-службу генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Представители ВГТРК и «Первого канала» не ответили на запросы РБК.

Наименее популярный канал

Исследовательская компания Mediascope к федеральным телеканалам и сетям относит 30 вещателей. Среди них, например, и распространяющиеся преимущественно в кабельных сетях «2х2», «Мульт», Ru.TV, «Дом кино» и Discovery Channel. В то же время такие каналы, как «Моя планета», русскоязычные версии Eurosport, TV 1000 или Sony Channel, считаются тематическими.

Среди федеральных каналов наименьшая аудитория в 2020 году была у ретранслятора Euronews. Все его показатели по аудитории, как следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope, близки к нулю. Но это лишь означает, что у канала в течение всего дня очень небольшое число зрителей по сравнению с другими вещателями, сигнал которых доступен практически по всей стране.

Ретранслятором Euronews выступает Европейская вещательная компания, которая входит в ВГТРК. Сам госхолдинг является одним из 25 акционеров базирующейся во Франции медиакомпании Euronews. Европейская вещательная компания производит и собственные программы, которые транслируются на той же частоте, что и выпуски Euronews.

РБК направил запрос в Европейскую вещательную компанию.

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Кто привлек больше всего зрителей

«Россия 1» также стала вещателем, который за год максимально увеличил свою целевую аудиторию (это все зрители старше 18 лет). Ее среднесуточная доля только в крупных городах выросла с 12,4% в 2019 году до почти 13,2% в 2020-м.

Удачным прошедший год оказался и для канала «CTC Love»: среднесуточная доля его целевой аудитории (зрители 11–34 лет) в мегаполисах увеличилась на 0,5 п.п., до почти 1,4%. Пресс-секретарь «СТС Медиа» Игорь Иванов не смог ответить на запрос РБК.

Примерно такой же рост — на 0,48 п.п. — продемонстрировал и НТВ. Среднесуточная доля его целевой аудитории (все зрители старше 18 лет) по итогам 2020 года достигла почти 9,9%.

Кто потерял больше всего зрителей

У принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» ТНТ в 2020 году зафиксировано наибольшее сокращение среднесуточной доли целевой аудитории (зрители 14–44 лет): показатель снизился на 0,86 п.п. и по итогам года был меньше 8,6%. Для сравнения: в 2012 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ равнялась 13,2%.

В декабре ТНТ объявил о закрытии своего самого известного проекта — «Дом-2». Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров в интервью «Коммерсанту» назвал закрытое реалити-шоу «историей, которая долго была успешной», отметив, что «она очень дорогая в производстве». «Дом-2», как уже отмечал РБК, в последние четыре года не гарантировал вещателю приток зрителей.

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Фотогалерея 

«Газпром-Медиа», настаивает его представитель, удовлетворен динамикой ТНТ в третьем и четвертом кварталах 2020 года, «когда все ключевые премьеры стали лидерами в своих слотах». На вопрос РБК про показатели ТНТ за весь прошлый год представитель «Газпром-Медиа» не ответил.

Терял зрителей в 2020 году и канал «Супер», который также принадлежит «Газпром-Медиа». Среднесуточная доля целевой аудитории этого вещателя (зрители 14–44 лет) снизилась на 0,59 п.п., до 0,8%. В этом году на смену «Супер», запущенному в 2018-м, уже придет новый канал — «Суббота». «Канал переформируется, и мы ожидаем большой интерес к нему со стороны женской аудитории», — отметил представитель «Газпром-Медиа».

У «Матч ТВ», лишившегося во время пандемии возможности транслировать спортивные состязания, среднесуточная доля целевой аудитории (мужчины 14–59 лет) сократилась в 2020 году на 0,53 п.п., до 2,5%. «С возвращением спорта в полном объеме мы ожидаем, что главный спортивный канал свою аудиторию сохранит и нарастит», — надеется представитель «Газпром-Медиа».

Автор
Сергей Соболев
При участии
Елизавета Ефимович
Mediascope ВГТРК «Россия 1» «Первый канал» ТНТ НТВ Euronews
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