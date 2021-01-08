«Россия 1» пятый год подряд обошла «Первый канал» по популярности

Расширение географии измерений с крупных городов на всю страну при этом показало, что в малых городах и селах «Россию 1» смотрят не так активно, как в мегаполисах. Об этом свидетельствует среднесуточная доля аудитории этого канала среди всех зрителей старше четырех лет. По итогам 2020 года этот показатель только в крупных городах равнялся почти 12,5%, по всей стране — лишь 11,7%.

Такая же ситуация наблюдается и у «Первого канала»: соответственно 10,5 и 10,1%. Зато от новых правил измерения аудитории выиграл НТВ: 9,4 против 9,7%. Показатели практически всех премьерных сериалов и программ НТВ по всей стране были выше, чем только в крупных городах, передал через пресс-службу генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Представители ВГТРК и «Первого канала» не ответили на запросы РБК.

Наименее популярный канал

Исследовательская компания Mediascope к федеральным телеканалам и сетям относит 30 вещателей. Среди них, например, и распространяющиеся преимущественно в кабельных сетях «2х2», «Мульт», Ru.TV, «Дом кино» и Discovery Channel. В то же время такие каналы, как «Моя планета», русскоязычные версии Eurosport, TV 1000 или Sony Channel, считаются тематическими.

Среди федеральных каналов наименьшая аудитория в 2020 году была у ретранслятора Euronews. Все его показатели по аудитории, как следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope, близки к нулю. Но это лишь означает, что у канала в течение всего дня очень небольшое число зрителей по сравнению с другими вещателями, сигнал которых доступен практически по всей стране.

Ретранслятором Euronews выступает Европейская вещательная компания, которая входит в ВГТРК. Сам госхолдинг является одним из 25 акционеров базирующейся во Франции медиакомпании Euronews. Европейская вещательная компания производит и собственные программы, которые транслируются на той же частоте, что и выпуски Euronews.

РБК направил запрос в Европейскую вещательную компанию.

Кто привлек больше всего зрителей

«Россия 1» также стала вещателем, который за год максимально увеличил свою целевую аудиторию (это все зрители старше 18 лет). Ее среднесуточная доля только в крупных городах выросла с 12,4% в 2019 году до почти 13,2% в 2020-м.

Удачным прошедший год оказался и для канала «CTC Love»: среднесуточная доля его целевой аудитории (зрители 11–34 лет) в мегаполисах увеличилась на 0,5 п.п., до почти 1,4%. Пресс-секретарь «СТС Медиа» Игорь Иванов не смог ответить на запрос РБК.

Примерно такой же рост — на 0,48 п.п. — продемонстрировал и НТВ. Среднесуточная доля его целевой аудитории (все зрители старше 18 лет) по итогам 2020 года достигла почти 9,9%.

Кто потерял больше всего зрителей

У принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» ТНТ в 2020 году зафиксировано наибольшее сокращение среднесуточной доли целевой аудитории (зрители 14–44 лет): показатель снизился на 0,86 п.п. и по итогам года был меньше 8,6%. Для сравнения: в 2012 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ равнялась 13,2%.

В декабре ТНТ объявил о закрытии своего самого известного проекта — «Дом-2». Гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров в интервью «Коммерсанту» назвал закрытое реалити-шоу «историей, которая долго была успешной», отметив, что «она очень дорогая в производстве». «Дом-2», как уже отмечал РБК, в последние четыре года не гарантировал вещателю приток зрителей.

«Газпром-Медиа», настаивает его представитель, удовлетворен динамикой ТНТ в третьем и четвертом кварталах 2020 года, «когда все ключевые премьеры стали лидерами в своих слотах». На вопрос РБК про показатели ТНТ за весь прошлый год представитель «Газпром-Медиа» не ответил.

Терял зрителей в 2020 году и канал «Супер», который также принадлежит «Газпром-Медиа». Среднесуточная доля целевой аудитории этого вещателя (зрители 14–44 лет) снизилась на 0,59 п.п., до 0,8%. В этом году на смену «Супер», запущенному в 2018-м, уже придет новый канал — «Суббота». «Канал переформируется, и мы ожидаем большой интерес к нему со стороны женской аудитории», — отметил представитель «Газпром-Медиа».

У «Матч ТВ», лишившегося во время пандемии возможности транслировать спортивные состязания, среднесуточная доля целевой аудитории (мужчины 14–59 лет) сократилась в 2020 году на 0,53 п.п., до 2,5%. «С возвращением спорта в полном объеме мы ожидаем, что главный спортивный канал свою аудиторию сохранит и нарастит», — надеется представитель «Газпром-Медиа».