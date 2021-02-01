Протест переменного направления

Изначально участники несогласованной акции планировали собраться у здания ФСБ на Лубянке, однако станции метро в центре закрыли по распоряжению полиции, а ряд улиц перекрыли. В итоге митингующие начали собираться у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская» (их потом тоже закрыли), прошли к площади трех вокзалов, а оттуда к СИЗО «Матросская Тишина», где находится Навальный. После они вернулись на площадь трех вокзалов, где акция и завершилась.

Задержания проводились во всех точках маршрута начиная от Сухаревской. На Комсомольской площади произошли столкновения с силовиками, задержания продолжились и когда участники шествия вернулись на площадь трех вокзалов от «Матросской Тишины».

Во время акции Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за неудаление сообщений о «завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов», а также «о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций».