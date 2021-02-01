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Протест переменного направления
Газета № 001 (3290) (0102)
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Протест переменного направления

31 января прошла очередная акция в поддержку Алексея Навального
На несанкционированных акциях в России снова тысячи задержанных, возбуждены уголовные дела. В Москве в этот раз протестующие постоянно перемещались по городу, а полиция перекрыла весь центр
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Как прошла акция в Москве

  • Изначально участники несогласованной акции планировали собраться у здания ФСБ на Лубянке, однако станции метро в центре закрыли по распоряжению полиции, а ряд улиц перекрыли. В итоге митингующие начали собираться у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская» (их потом тоже закрыли), прошли к площади трех вокзалов, а оттуда к СИЗО «Матросская Тишина», где находится Навальный. После они вернулись на площадь трех вокзалов, где акция и завершилась.

  • Задержания проводились во всех точках маршрута начиная от Сухаревской. На Комсомольской площади произошли столкновения с силовиками, задержания продолжились и когда участники шествия вернулись на площадь трех вокзалов от «Матросской Тишины».

    Во время акции Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за неудаление сообщений о «завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов», а также «о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций».

  • МВД оценило число участников несогласованной акции на 14:30 в 2 тыс. человек. Политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс.

  • По данным «ОВД-Инфо» на 22:33, в столице задержали 1608 человек. Среди задержанных оказалась Юлия Навальная, ее отвезли в Щербинский УВД по ТиНАО. Позже Навальную отпустили, завтра у нее состоится суд по статье о нарушении правил проведения митинга.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж Еще с утра были закрыты несколько центральных станций метро и часть улиц. На фото — станция метро «Чистые пруды», ее закрывать не стали Фото: Владислав Шатило / РБК Изначально протестующие намеревались собраться на Лубянской площади, однако власти и силовики перекрыли центральные улицы в городе Фото: Владислав Шатило / РБК Еще 15 фото
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  • По данным «ОВД-Инфо» на 17:05, всего в Москве в автозаках оказалось больше 20 журналистов (а по всей России — больше 80).

  • Еще утром власти Москвы закрыли семь станций метро, в том числе «Тверскую», «Лубянку» и «Китай-город». Позже по требованию полиции закрывали и другие станции, возле которых собирались протестующие. Все станции заработали в штатном режиме к 17:40.

  • Днем также был перекрыт ряд центральных улиц — как для транспорта, так и для пешеходов. Например, через кордон на Большой Дмитровке пропускали только работающих в этом районе людей и журналистов с редакционными заданиями. А для прохода в сторону Трубной по бульварам требовали редакционное задание, удостоверение и жилетки. С утра и до 23:00 в центре рекомендовали закрыться магазинам и кафе, а также запретили продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.

  • Так как подходы к Лубянке, где изначально планировалось начало акции, были перекрыты, то организаторы перенесли акцию на «Сухаревскую» и «Красные Ворота». Вскоре стало ясно, что тактика руководителей акции заключалась в том, чтобы постоянно переносить точки сбора и тем самым помешать представителям власти подготовиться к митингу. У станции метро «Сухаревская» вскоре начались задержания.

  • После этого участники акции переместились к Комсомольской площади, ее перекрыли силовики. Там произошли стычки с ОМОНом. От площади трех вокзалов колонна двинулась в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Навальный. Там полиция провела массовые задержания. Оттуда протестующие вернулись сначала к станции метро «Красносельская», а потом к Комсомольской площади, причем колонна протестующих постоянно разделялась, участники акции огибали заграждения и пытались попасть к «Матросской Тишине» по переулкам и дворам.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

  • Площадь трех вокзалов снова перекрыли и зачистили. Как сообщал корреспондент РБК, около перекрытий оказалось много людей, которые не смогли попасть на поезда и электрички.

  • Подводя итоги акции, социальный антрополог Александра Архипова заявила, что в этой акции приняли участие 1,7% несовершеннолетних, 24% — от 18 до 24 лет, 15% — от 36 до 46, 10,9% — от 47 до 57, 6,1% — старше 58. Больше всего было людей среднего возраста, от 25 до 35 лет, — 42%. Среди участников акции 13,6% впервые приняли участие в митинге. Архипова и ее помощники опросили 350 человек в местах сбора протестующих в Москве («Красные Ворота», «Сухаревская», «Чистые пруды», Преображенка и «Матросская Тишина»).

  • В Москве возбудили новое уголовное дело — по ст. 280 о публичных призывах к экстремистской деятельности. Задержан 34-летний москвич за призывы выйти на акцию 31 января. В полиции сообщили, что он дал признательные показания.

    Днем в центре столицы загорелся автомобиль Росгвардии, в качестве предварительной версии случившегося в ведомстве назвали техническую неисправность.

Как митинговали в Санкт-Петербурге

  • По данным «ОВД-Инфо» на 2:21 1 февраля, задержаны были 1159 человека. Омбудсмен Санкт-Петербурга оценил число участников акции в 7 тыс., по его данным, более 1 тыс. из них задержали. Среди задержанных в воскресенье был рэпер Оксимирон, его позже отпустили без протокола.
  • В городе, так же как и в Москве, перед началом акции закрывали несколько станций метро, в том числе «Гостиный Двор» и «Пушкинская».

  • Подходы к Невскому проспекту еще утром были перекрыты грузовиками коммунальных служб и ограждениями, в центр города не пускали автомобили. «Фонтанка» сообщала, что подойти к Зимнему дворцу могли лишь те, у кого есть билет в Эрмитаж.

Что происходит в Москве и Петербурге перед началом митингов. Фоторепортаж Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Фото: Владислав Шатило / РБК Еще 19 фото
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  • Около 12:30 на Пионерской площади ОМОН начал массовые задержания протестующих, после этого люди решили уйти в другие районы — на Сенную площадь. Там также прошли массовые задержания и стычки с ОМОНом.
  • После протестующие дошли до здания Заксобрания, но полиция вскоре оттеснила их от входа. Люди вернулись на Сенную, а затем — опять на Пионерскую площадь, где также произошли стычки.

Фото: Александр Атасунцев / РБК Фото: Александр Атасунцев / РБК Фото: Александр Атасунцев / РБК Фото: Александр Атасунцев / РБК Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

  • Против нескольких задержанных в Петербурге полиция использовала электрошокер. «Фонтанка» писала, что на Сенной площади силовики распылили перцовый газ, в МВД заявили, что полиция его не использовала.

  • Полиция перемещалась по городу на общественных автобусах, силовики «одолжили» их у городских властей. На многих оставались таблички маршрутов, по которым транспорт ездит в «мирное» время. Также общественные автобусы использовались для транспортировки задержанных.

  • Протестующие старались избегать стычек с силовиками, завидев оцепление, меняли маршрут. «Всех подряд» — такую команду командиры давали ОМОНу. Это несколько раз за день слышал корреспондент РБК. Прессу силовики задерживать избегали.

  • В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против подозреваемого в насилии к сотруднику Росгвардии. По данным СК, мужчина не менее двух раз ударил бойца ОМОНа кулаком в область головы.

Как прошли акции в других городах

  • К 22:33 мск, по данным «ОВД-Инфо», в городах России были задержаны 5021 человек. Не считая Москвы и Петербурга, лидирует по задержаниям Красноярск — 194 человека. По официальным данным, там в акции приняли участие 242 человека.

  • Во Владивостоке больше ста участников несанкционированной акции дошли до набережной Спортивной гавани и устроили хоровод на льду. Задержали больше 120 человек.

Фото: NewsVL.ru Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: NewsVL.ru Фото: dvhab.ru Фото: dvhab.ru Фото: Вадим Скрябин / ТАСС Фото: Иван Барков / ТАСС
Владивосток (Фото: NewsVL.ru)

  • В Петропавловске-Камчатском полиция оценила число участников в 30 человек. По данным «ОВД-Инфо», задержаны восемь человек.
  • В Омске, где протестующие собрались на Ленинградской площади, полицейские задержали представителей штаба Навального — Ольгу Картавцеву и Даниила Чебыкина. Всего там задержаны 62 человека, в акции приняли участие 550 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областное управление МВД.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж Владивосток Казань Санкт-Петербург Новосибирск Еще 8 фото
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  • В Екатеринбурге, по официальным данным, на акцию вышли 2,3 тыс. человек. В городе задержаны больше 40 человек.
  • В Новосибирске, по данным СМИ, вышли 5 тыс. человек. Полиция оценила численность в 1,3 тыс. В городе задержаны больше 100 человек.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Никита Грачев Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Максим Киселев / ТАСС Фото: Андрей Самсонов / ТАСС Фото: Андрей Самсонов / ТАСС Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

  • Во Владимире несанкционированная акция прошла на Соборной площади. По данным издания Provladimir, задержания начались около 13:00, менее чем через час оттуда уехали уже пять заполненных автозаков. По данным «ОВД-Инфо», во Владимире задержаны 55 человек.

Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за неудаление сообщений о «завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов», а также «о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций». Административные штрафы для юрлиц могут составить от 800 тыс. до 4 млн руб.

Чем закончились прошлые акции

  • Несанкционированные акции 23 января прошли во многих городах. Всего по стране задержаны более 4 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», задержания из-за акций были более чем в 120 населенных пунктах.

Политика
Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

  • В Москве и Санкт-Петербурге на акциях протеста произошли столкновения с ОМОНом.
  • В районе Цветного бульвара произошло нападение на служебную машину ФСБ. Подозреваемым по делу об инциденте проходит тиктокер Константин Лакеев (Костя Киевский). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в результате произошедшего водитель автомобиля лишился глаза.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж Протестующие в Москве сначала вышли на Пушкинскую площадь Первые задержания на площади начались еще около 13:00 мск. До начала акции задержали несколько десятков человек По данным «ОВД-Инфо» на 21:30, в Москве задержаны более 900 человек Фото: Андрей Любимов / РБК Еще 21 фото
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  • Акция 23 января в Москве стала рекордной по числу задержаний — более 1500 человек, по данным правозащитников.

  • В суды Москвы за прошедшую неделю поступило более 1600 дел об административных правонарушениях.
  • Следственный комитет и МВД возбудили больше 20 уголовных дел по разным статьям, в том числе о насилии в отношении полицейских и о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Политика
Уголовные дела по акции 23 января. Главное Фото: Андрей Любимов / РБК

  • В рамках «санитарного» дела 27 января прошли обыски в квартирах Навального и его соратников. Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алехину, Анастасию Васильеву и Олега Степнова поместили под домашний арест, они проходят подозреваемыми.
  • Против соратника Навального Леонида Волкова возбуждено дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

Блок видео рекомендаций

  • 30 января полиция задержала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Ему вменяют повторное нарушение законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Позже его отпустили под обязательство о явке.
  • Соцсети Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники» оштрафуют по ст. 13.41 КоАП. Роскомнадзор насчитал, что суммарно они не удалили 170 постов с призывами к несанкционированным акциям. Штрафы для юрлиц по этой статье составляют от 800 тыс. до 4 млн руб.
  • Управление собственной безопасности (УСБ) столичного МВД приступило к опросу граждан, которые пожаловались на травмы, полученные от сотрудников полиции. Правозащитники отмечают, что такое происходит впервые.

Арест Навального

  • 28 января Московский областной суд признал законным арест Навального. Его взяли под стражу 18 января решением Химкинского суда, заседание тогда прошло в здании второго отдела полиции по городу Химки.
  • Навального задержали 17 января в Шереметьево сразу по возвращении из Германии, где он лечился от последствий отравления.

Политика
Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное Алексей Навальный

  • 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство ссылается на то, что он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию во время испытательного срока.
Авторы: Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина, Александр Атасунцев, Анастасия Антипова.
Теги: Алексей Навальный , протесты , уголовное дело , митинг
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