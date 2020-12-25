Сверхактивная акселерация

ЦБ представил свежую статистику о состоянии банковской системы

Несмотря на пандемию, за 11 месяцев 2020 года активы банковского сектора выросли на 16,8%. Так быстро банковский рынок не рос с кризисного 2014 года. Увеличение произошло на фоне роста выдачи кредитов и вложений в ценные бумаги

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Активы российских банков на 1 декабря 2020 года достигли 103,7 трлн руб., с начала года они выросли почти на 15 трлн руб., или на 16,8%, следует из статистики ЦБ. Более высокие темпы роста наблюдались только шесть лет назад: в кризисном 2014 году банковские активы увеличились более чем на 19 трлн руб., или на 35%, почти половину этого прироста обеспечила валютная переоценка на фоне обвала курса рубля.

В текущем году на валютную переоценку приходится больше четверти прироста, или 4 млрд руб., поскольку рубль на фоне пандемии потерял 22% по отношению к доллару с начала года, оценил по просьбе РБК директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Даже без учета этого фактора рост активов был заметным, подчеркивает он.

Почему пандемия дала импульс для роста банковских активов

2020 год можно считать уникальным для российского банковского сектора, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «В условиях экономического спада мы наблюдаем рост как розничного, так и корпоративного кредитования». Поддержку кредитному портфелю оказали масштабные льготные госпрограммы (ипотека под 6,5% и кредиты бизнесу под 2%), общее снижение ставок на рынке и спрос клиентов на реструктуризацию долгов, перечисляет аналитик. В этом главное отличие эффекта нынешнего кризиса от кризиса 2014 года, добавляет он.

По данным ЦБ, совокупный кредитный портфель российских банков в январе—ноябре вырос на 7,3 трлн руб. (13,6%). Основной вклад внесли рублевые ссуды: за отчетный период корпоративный портфель увеличился на 12,2%, а розничный — на 12,7%. «Реальный рост кредитов за 11 месяцев составил 5–5,5 трлн руб., что уже превысило рост за весь 2019 год — 4,7 трлн руб.», — замечает Лопатин.

Ускорение корпоративного кредитования также объясняется снижением выручки у компаний в результате пандемии, добавляет Лопатин: «Из-за потребности устранения кассовых разрывов вырос спрос на кредиты».

Еще один драйвер роста активов — вложения банков в ценные бумаги. Как следует из данных регулятора, за 11 месяцев 2020 года совокупный объем ценных бумаг на балансе кредитных организаций увеличился почти на треть (30,1%), или на 3,5 трлн руб. Прирост можно считать историческим рекордом для российского банковского сектора (такого не наблюдалось как минимум с 2008 года, с тех пор как ЦБ раскрывает подобную статистику). Участники рынка стали основными покупателями ОФЗ, размещенных Минфином в 2020 году, и в целом были заинтересованы инвестировать в корпоративные облигации в условиях низких ставок, напоминает Лопатин.

Как ситуацию в секторе оценивали сами банкиры Банковский сектор не оказался в числе тех, кто первым попал под удар кризиса и пандемии, говорил весной в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин. И хотя ситуация отличается от 2008 или 2014 года, нельзя решать проблемы других областей экономики за счет банков, подчеркивал топ-менеджер. «Есть все шансы при государственной поддержке ключевых отраслей, граждан, занятости и так далее не довести до того, чтобы нам пришлось спасать костяк банковского сектора», — отмечал Костин. «Я еще весной говорил, что не надо преувеличивать возможный удар по банковской системе. И сейчас не стал бы его преувеличивать», — оценивал в интервью РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, участники рынка способны справиться с проблемами в отдельных клиентских сегментах. Для банков 2020 год «точно не был самым тяжелым», заявлял РБК председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. «1998 год, например, был значительно тяжелее, когда действительно мы рисковали потерять капитал», вспоминал топ-менеджер. По прогнозам Авена, в 2021 году новых угроз для сектора не возникнет и банковский бизнес покажет восстановительный рост.

Почему банки пока мало пострадали от кризиса

«Большинство крупнейших банков нарастили буфер капитала по сравнению с предыдущими кризисами, что обеспечило им определенный запас прочности. А меры господдержки позволили отложить отражение в отчетности ухудшения качества кредитов», — отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

С апреля 2020 года российские заемщики могли обратиться в банки за кредитными каникулами по новому закону (106-ФЗ) и по собственным программам организаций. На реструктуризацию кредитов также мог рассчитывать малый бизнес и крупные корпоративные клиенты. Всего под реструктуризацию попали ссуды на 6,5 трлн руб., оценивал Банк России.

Эксперты не раз отмечали, что значительную поддержку сектору во время пандемии оказали послабления от регулятора. ЦБ, в частности, разрешил банкам временно не отражать ухудшение качества кредитов, попавших под реструктуризацию из-за кризиса, и не формировать по таким ссудам резервы. Мера вводилась до 30 сентября, но была продлена до 1 апреля 2021 года для корпоративных кредитов и до 1 июля для розницы и ссуд малому бизнесу. Аналитики «Эксперт РА», НКР, АКРА, Fitch, Moody’s и S&P указывали в обзорах, что такой шаг со стороны ЦБ заметно поддержал устойчивость сектора. Еще одно ценное для банков послабление — снижение повышенных надбавок по ипотеке и необеспеченным кредитам, мера позволила высвободить капитал для покрытия возможных убытков и наращивания бизнеса, говорит Доронкин.

Но считать банки бенефициарами кризиса не стоит, уверен Лопатин: «Как минимум 2020 год стал для них сложным, и доходность снизилась по сравнению с 2019-м». По данным ЦБ, за 11 месяцев прибыль сектора составила 1,4 трлн руб., что ниже результатов прошлого года, но лучше показателя 2018 года. Для сравнения: в 2019 году финансовый результат сектора до налогов был на уровне 2 трлн руб., чистая прибыль — 1,7 трлн руб., в 2018 году банки показали чистую прибыль около 1 трлн руб. Доходность же на капитал в среднем по сектору нестабильна: в апреле она упала до 8%, к сентябрю восстановилась до 22%, а потом вновь начала снижаться, до 18% на 1 декабря (pdf.).

Прогнозы на 2021 год

Чистая прибыль банков по итогам года превысит 1,5 трлн руб., оценивает Доронкин, напоминая, что часть проблем сектора еще не видна на балансах.

По оценкам «Эксперт РА», объем недосозданных резервов по проблемным кредитам у банков составляет около 1,7 трлн руб. «Необходимость в досоздании резервов будет оказывать давление на прибыльность сектора на протяжении следующих двух лет. Адекватное резервирование таких ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021–2022 годах», — заключает Кожекина. Как считают в агентстве, объем еще не сформированных резервов не критичен для системы в целом, но необходимость признать потери от кризиса может стать проблемой для отдельных банков.

Игроков, у которых есть запас прибыли для покрытия убытков, в секторе пока большинство, считает Лопатин, но предупреждает: качество активов будет главным вызовом для банков в 2021 году.