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Антикризисные меры ,  
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ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

ЦБ продлил часть регуляторных послаблений, введенных на фоне пандемии. Однако он больше не будет сдерживать эквайринговые комиссии, а также вернет необходимость проводить переоценку ценных бумаг в зависимости от курса рубля
Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

Банк России продлил часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года. До конца года они по-прежнему смогут не признавать кредит реструктурированным и не рассчитывать по нему показатель долговой нагрузки (ПДН), от которого зависит размер надбавок к коэффициентам риска при создании резервов. Микрофинансовые организации сохранят возможность при расчете норматива достаточности собственных средств до конца года не признавать займы реструктурированными и не применять корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам с ПДН выше 50%.

Кроме того, банки до конца года могут не применять макропруденциальные надбавки в отношении кредитов, выданных людям, которые впоследствии заболели коронавирусом.

ЦБ также в целом снизил значения надбавок по необеспеченным кредитам в рублях. «Во втором—третьем кварталах 2020 года часть населения столкнулась с резким временным снижением доходов в условиях действия ограничительных мер. Даже в случае восстановления доходов данный факт приведет к росту значения ПДН новых заемщиков, соответственно, больше кредитов будет подпадать под более высокий уровень макропруденциальных надбавок», — отметил регулятор, добавив, что без дополнительных мер поддержки это может привести к замедлению кредитования.

Кроме того, ЦБ отменил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, выданным до 31 августа 2019 года. «Отмена данных надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд руб. Это окажет поддержку нормативам банков в условиях роста расходов по формированию резервов и увеличит их кредитный потенциал», — говорится в сообщении. Регулятор подчеркивает, что у банков при этом все равно останется накопленный буфер в размере 440 млрд руб.

Снятие послаблений для банков с 1 октября преждевременно, говорил на прошлой неделе зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Банк предлагал ЦБ продлить их на весь 2021 год, что позволит восстановить прибыльность и сбалансировать негативное влияние от реализации рисков у заемщиков.

ВТБ предложил ЦБ продлить послабления для банков на весь 2021 год
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

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ЦБ во время кризиса принял в отношении банков больше 100 различных решений и мер для поддержки, говорил РБК председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Новые меры поддержки сектору сейчас не нужны, а банковского кризиса ждать не стоит, отмечал он.

Помимо части регуляторных послаблений ЦБ продлил возможность обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия (если он истек не позднее 15 июля), не применять надбавки по валютным кредитам, предоставленным компаниям по производству лекарств, рекомендовал банкам по-прежнему реструктурировать корпоративные кредиты в иностранной валюте, конвертируя их в рубли, в случае обращения заемщика и т.д.

Какие меры не стал продлевать ЦБ

В связи с окончанием ограничительных мер в период режима самоизоляции ЦБ решил не продлевать послабления, позволяющие банкам открывать счета клиентам дистанционно.

ЦБ также отменил возможность не считать нарушением несоблюдение норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) сроком выше 30 дней, так как «в результате стабилизации финансовых рынков уменьшилась потребность банков в ликвидности для оплаты маржинальных требований». Банки также больше не смогут оценивать для расчета нормативов операции в валюте по курсу на 1 марта, то есть до падения рубля, а также не переоценивать ценные бумаги.

ЦБ даст банкам послабления на 300 млрд руб. при выдаче ипотеки
Финансы
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Кроме того, ЦБ вернется к наказанию юрлиц за нарушение сроков исполнения обязанностей по ведению списка инсайдеров и правил внутреннего контроля по предотвращению использования инсайдерской информации для манипулирования рынком.

ЦБ также прекратит применять ограничения на размер эквайринговых комиссий для онлайн-покупки еды, лекарств, товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. Такая мера была введена в марте, но вызвала недовольство банков и платежных компаний, которые предупреждали, что она не снизит стоимость товаров. Побочным эффектом этой меры стала отмена кешбэка на такие товары.

Автор: Антон Фейнберг
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