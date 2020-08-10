ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

ЦБ продлил часть регуляторных послаблений, введенных на фоне пандемии. Однако он больше не будет сдерживать эквайринговые комиссии, а также вернет необходимость проводить переоценку ценных бумаг в зависимости от курса рубля

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Банк России продлил часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года. До конца года они по-прежнему смогут не признавать кредит реструктурированным и не рассчитывать по нему показатель долговой нагрузки (ПДН), от которого зависит размер надбавок к коэффициентам риска при создании резервов. Микрофинансовые организации сохранят возможность при расчете норматива достаточности собственных средств до конца года не признавать займы реструктурированными и не применять корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам с ПДН выше 50%.

Кроме того, банки до конца года могут не применять макропруденциальные надбавки в отношении кредитов, выданных людям, которые впоследствии заболели коронавирусом.

ЦБ также в целом снизил значения надбавок по необеспеченным кредитам в рублях. «Во втором—третьем кварталах 2020 года часть населения столкнулась с резким временным снижением доходов в условиях действия ограничительных мер. Даже в случае восстановления доходов данный факт приведет к росту значения ПДН новых заемщиков, соответственно, больше кредитов будет подпадать под более высокий уровень макропруденциальных надбавок», — отметил регулятор, добавив, что без дополнительных мер поддержки это может привести к замедлению кредитования.

Кроме того, ЦБ отменил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, выданным до 31 августа 2019 года. «Отмена данных надбавок эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд руб. Это окажет поддержку нормативам банков в условиях роста расходов по формированию резервов и увеличит их кредитный потенциал», — говорится в сообщении. Регулятор подчеркивает, что у банков при этом все равно останется накопленный буфер в размере 440 млрд руб.