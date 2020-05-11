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Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, средства должны пойти на поддержку занятости в организациях из пострадавших отраслей экономики. «Конечная ставка для получателя кредита будет льготной — 2%, все, что выше, субсидирует государство», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что на 85% подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по прежней схеме — один МРОТ на одного сотрудника предприятия в месяц.

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<p>Владимир Путин</p>

Если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата в течение действия программы, то после истечения срока кредита он будет списан вместе с процентами. «Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему», — отметил Путин.

Президент заявил, что подобная мера позволит сохранить 7 млн рабочих мест.

В Сбербанке РБК сообщили, что присоединятся к озвученной президентом программе льготного кредитования. «Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита», — заявили в финансовой организации.

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Экономика
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Сбербанке отметили, что при необходимости кредит может быть пролонгирован. Для этого заемщику необходимо соблюсти ряд условий по сохранению численности сотрудников и подтвердить эффективность своей деятельности. Максимальный срок действия такой кредитной программы — до марта 2021 года.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд руб. Сбербанк рассчитывает на кредитование одной трети от общего числа обратившихся компаний.

В ходе совещания 11 мая Путин анонсировал ряд новых мер поддержки населения и бизнеса в условиях эпидемии COVID-19. В частности, президент предложил списать все налоговые и страховые платежи за второй квартал, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса и НКО из пострадавших отраслей. Самозанятым вернут налог на доходы за 2019 год, а также дадут «налоговый капитал» в один МРОТ для проведения налоговых платежей.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, кредиты, коронавирус
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