Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, средства должны пойти на поддержку занятости в организациях из пострадавших отраслей экономики. «Конечная ставка для получателя кредита будет льготной — 2%, все, что выше, субсидирует государство», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что на 85% подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по прежней схеме — один МРОТ на одного сотрудника предприятия в месяц.

Если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата в течение действия программы, то после истечения срока кредита он будет списан вместе с процентами. «Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему», — отметил Путин.