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Финансы ,  
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Почти четверть банковской прибыли оказалась «бумажной»

Рост чистой прибыли банковского сектора в 2019 году обусловлен разовыми эффектами, которые увеличили показатель на 900 млрд руб. Без их учета чистая прибыль снизилась, рассказали в ЦБ
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В 2019 году банки заработали 2 трлн руб. доналоговой прибыли, а их чистая прибыль составила 1,7 трлн руб., говорится в отчете Банка России «О развитии банковского сектора». Это на 73% больше, чем в 2018 году, когда банки показали чистую прибыль около 1 трлн руб.

Это практически рекордный результат, но он объясняется техническими факторами, пояснил журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. «Чистая прибыль — 1,7 трлн руб., прирост огромный относительно 2018 года, порядка 70%. Но на самом деле 0,4 трлн руб. — это прибыль от [внедрения в российскую отчетность стандарта] МСФО 9, от стандарта, который банки отразили в отчете о прибылях и убытках», — отметил он. Положительные корректировки от введения МСФО 9 отразились на прибыли банков, общие корректировки после этого шага сильно отрицательные, но они в большей степени повлияли на капитал, объяснил представитель ЦБ.

Другой фактор роста чистой прибыли — отрицательный результат банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который они показали в 2018 году. В ФКБС попали частные банки — «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и другие. В прошлом году они разово досоздавали резервы по старым проблемным активам.

«В 2018 году банки под управлением ФКБС отразили убыток, досоздавали резервы по проблемным активам старым почти на 0,5 трлн руб., то есть 0,9 трлн руб. — это два вот этих фактора. Если мы их убираем, а их надо убрать, иначе мы сравниваем яблоки с апельсинами, то получается, что чистая прибыль за вычетом этих факторов в 2018 году была 1,5 трлн руб., а в 2019-м — 1,3 трлн руб.», — рассказал Данилов. Несмотря на небольшое снижение в прибыли, доходность по сектору остается нормальной, сообщил Данилов. В 2019 году отношение годовой чистой прибыли к капиталу составило 13,1% против 16,6% годом ранее.

Переход на МСФО 9 повысил прибыль банков, но одновременно усилил давление на их балансовый капитал. Общий отрицательный результат на капитал от перехода на новый стандарт отчетности составил около 0,9 трлн руб., говорится в отчете ЦБ. Но, несмотря на отрицательный эффект от МСФО 9, балансовый капитал банков вырос на 7% в 2019 году, указывает регулятор. Убытки прошли через корректировку прибыли прошлых лет.

«У банков в запасе достаточно нераспределенной прибыли, чтобы обеспечивать рост активов без того, чтобы у них существенно снижался капитал», — объяснил Данилов. В любом случае корректировки через МСФО 9 отражаются только на их балансовом капитале. «На регулятивный капитал, на основе которого считаются все нормативы [его достаточности], вот эти корректировки МСФО 9 не влияют», — подчеркнул Данилов.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Теги: Банк России, прибыль
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