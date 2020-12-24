Туадера получил российский инструктаж

В Центральноафриканской Республике обострилось противостояние властей и повстанческих группировок

В ЦАР, где активизировались столкновения правительственных сил с повстанцами, начали прибывать военные инструкторы из России. О том, какие интересы у Москвы в одной из самых бедных африканских стран, — в материале РБК

Фостен-Арканж Туадера выступает с речью на предвыборном митинге в Банги (Фото: André Bâ / Xinhua / AP)

Почему обострилась ситуация в ЦАР

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в связи с приближающимися президентскими выборами обострилось противостояние между официальным правительством во главе с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой, который баллотируется на второй президентский срок, и вооруженными оппозиционными группировками. Одно из их главных требований — не проводить голосование до тех пор, пока в стране не восстановится стабильность. Между тем повстанцы делают все, чтобы этого не произошло.

В частности, во вторник они захватили Бамбари — четвертый по величине город в стране, расположенный в 380 км к северо-востоку от столицы Банги. В среду днем правительство страны восстановило контроль над Бамбари, действуя совместно с миротворцами из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA), заявил на брифинге в Банги пресс-секретарь миссии Абдулазиз Фолл.

По данным агентства AFP, во главе повстанцев, представляющих несколько разных группировок, стоит организация «Объединение за мир в Центральной Африке» (UPC). Их ставка находится в городе Боссембеле, от которого до Банги около 100 км. Там же расположены основные силы повстанцев, которые намерены перерезать пути снабжения столицы и при необходимости блокировать сам город.

Как ранее сообщалось, в преддверии назначенных на 27 декабря президентских выборов крупнейшие оппозиционные силы объединились под флагом «Коалиции патриотов за перемены» (CPC, которую, по заявлениям властей ЦАР, возглавил бывший президент страны Франсуа Бозизе). При этом оппозиция контролирует большую часть территории страны. У властей ЦАР с 2019 года действовал мирный договор с крупнейшими группировками, однако из-за выборов оппозиция отказалась его соблюдать.

Этому предшествовало то, что в начале декабря Конституционный суд ЦАР отказался допускать на выборы 74-летнего Бозизе, который пришел к власти в 2003 году в результате переворота, победил на двух выборах, но в итоге был свергнут в 2013 году мусульманской группировкой «Селека». Бозизе покинул страну и находился в изгнании, но в декабре 2019 года вернулся в ЦАР, где по-прежнему пользуется популярностью, в особенности в армейских структурах и среди представителей крупнейшей этнической группы — гбайа.

В субботу правительство ЦАР обвинило Бозизе в попытке нового государственного переворота. В воскресенье в MINUSCA заверили, что ситуация находится под контролем. Во вторник в ООН заявили, что в ЦАР соблюдены условия для проведения выборов и что, несмотря на нестабильность в некоторых регионах, голосование должно пройти в планируемый день.

РБК направил запрос в MINUSCA.

Центральноафриканская Республика — бывшая колония Франции, одна из беднейших стран мира, не имеющая выхода к морю. При этом страна богата такими ресурсами, как алмазы, золото и уран. Несколько десятилетий страна находится в состоянии гражданского конфликта. После свержения Франсуа Бозизе в 2013 году в ЦАР обострилось противостояние между представителями христианского большинства и мусульманского меньшинства. В сентябре 2014 года в ЦАР по решению СБ ООН были введены миротворческие силы (MINUSCA), их численность превышает 13 тыс. человек. В 2016 году христианин Фостен-Арканж Туадера победил на президентских выборах и заручился поддержкой международного сообщества. Положение в ЦАР все еще остается хрупким, в некоторых областях происходят конфликты, жертвами которых порой становятся и миротворцы ООН. В конце июля 2018 года в окрестностях города Сибю в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о российских военных и так называемой ЧВК Вагнера, о присутствии которой в республике сообщали французские и российские СМИ. Доподлинные обстоятельства их убийства так и не были установлены.

Как реагирует международное сообщество

После эскалации ситуации в ЦАР ООН усилила активность миротворческой миссии. Дополнительный контингент в ЦАР отправила Руанда, заявили в правительстве ЦАР.

Россия тоже направила в страну дополнительные силы — 300 военных инструкторов, следует из сообщения МИД РФ. «Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в опубликованном 22 декабря сообщении. В российском дипломатическом ведомстве добавили, что «для отражения натиска незаконных вооруженных формирований» задействован международный контингент миссии ООН. Кроме того, решается вопрос о переброске в ЦАР части миротворцев из миссии ООН в Южном Судане. В МИДе также призвали стороны отказаться от военных действий и создать условия для проведения выборов.

Направление в ЦАР российских военных в понедельник подтвердил представитель правительства ЦАР Максим Казагию. В интервью Le Figaro он заявил, что Россия перебросила несколько сотен военных, а также снаряжение. Однако посол России в ЦАР Владимир Титоренко в среду опровергал информацию об отправке военных, подчеркивая, что в стране работают только инструкторы, которые обучают армию ЦАР. По состоянию на вторник, в ЦАР были пять сотрудников представительства Министерства обороны России при Министерстве обороны ЦАР в Банги и 14 российских офицеров в составе миротворческой миссии ООН, говорил посол «Интерфаксу». Российские инструкторы, по словам посла, начали прибывать в среду.

Какие у России интересы в ЦАР

ЦАР и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. В 2018 году Россия направила в республику партию стрелкового оружия и боеприпасов, а также командировала 175 российских инструкторов для подготовки местных военнослужащих. Впоследствии Россия на безвозмездной основе поставляла в ЦАР оружие и боевые машины. Сотрудничая с ЦАР, Россия заинтересована в участии в проектах, «направленных на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР», говорили ранее в МИДе.

Президент России Владимир Путин указывал на важность поддержания связей с африканскими партнерами, с которыми Москва сотрудничала в советские времена и с которыми ей выгодно развивать экономические отношения. Путин встречался с нынешним президентом ЦАР Туадерой дважды — в мае 2018 года в Санкт-Петербурге и в октябре 2019 года на полях саммита «Россия — Африка». В ходе последней встречи российский лидер заявил о готовности Москвы помочь властям ЦАР стабилизировать обстановку и ее заинтересованности в экономическом партнерстве. «Что касается торгово-экономических отношений, то здесь, конечно, нам еще многое предстоит сделать. А перспективы есть хорошие: это и сельское хозяйство, энергетика, это поставки промышленного оборудования и так далее, и так далее», — пояснил российский лидер.

СМИ неоднократно писали и об интересах российского крупного бизнеса в ЦАР. Французская Le Monde и российское издание The Bell сообщали, что у российского бизнесмена Евгения Пригожина есть интерес к месторождениям золота в стране, хотя тот это опровергал. Le Monde также утверждала, что Пригожин был вовлечен в мирные переговоры между властями ЦАР и повстанцами.

В апреле 2019 года РБК сообщал, что связанная с Пригожиным компания Lobaye Invest получила разрешение на разработку месторождений алмазов и золота в городах ЦАР Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа. Согласно документу Министерства финансов ЦАР, Lobaye Invest получила право на разведку золота и алмазов на общей площади 4 кв. км — по 1 кв. км на каждом из четырех участков. Контракт подписан на три года с возможностью продления. В качестве генерального директора Lobaye Invest в документе указан Евгений Ходотов. По данным «Новой газеты», это бывший глава компании ООО «М-Финанс», которая также связана с Пригожиным. The Bell писало, что Ходотов — выходец из силовых структур Санкт-Петербурга.