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Политика ,  
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ЦАР запросила у России третью партию оружия

Власти Центральноафриканской республики попросили у российского Минобороны направить им третью партию оружия, на этот раз с крупнокалиберными пулеметами. В стране активизировались военные действия с различными группировками
Фото: Laurence Geai / ZUMA / ТАСС

Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений. Об этом РБК сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в ЦАР Виктор Токмаков. Речь идет о поставках стрелкового ручного оружия и боеприпасов к нему, а также пулеметов калибра 14,5 мм. Россия ранее поставляла в ЦАР стрелковое оружие, но пулеметы будут направлены в страну впервые.

«В сентябре в Совете безопасности ООН были внесены изменения в параметры [действующего в отношении ЦАР] эмбарго и было решено разрешить поставку оружия калибром до 14,5 мм», — отметил Токмаков. Он уточнил, что решения о поставке новой партии оружия в ЦАР российской стороной пока принято не было.

О сроках рассмотрения заявки и о том, будет ли вероятная поставка осуществляться на безвозмездной или коммерческой основе, в российском посольстве не ответили. Как пояснил Токмаков, эти вопросы находятся в компетенции Минобороны. РБК направил запрос в ведомство и пресс-службу президента ЦАР.

Сотрудничество России и ЦАР

В августе 2018 года Москва и Банги заключили соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевало отправку в республику российских инструкторов, а также обучение африканских военных в российских учебных заведениях. Российский МИД в марте 2018 года сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил.

В июле того же года в ЦАР были убиты трое российских журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченков.

Россия направила в ЦАР две партии стрелкового оружия и припасов к нему на безвозмездной основе. Первая поставка была осуществлена летом 2018 года, вторая — осенью 2019-го.

В октябре прошлого года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил об интересе к российским вооружениям. Туадера также попросил ООН снять с его страны введенное в 2013 году оружейное эмбарго, чтобы правительственные силы получили необходимые средства для контроля над страной. По его словам, у властей нет возможности получать оружие, тогда как действующие в стране группировки вооружаются нелегальным путем. На этой недели в Совете безопасности ООН проходит очередной раунд переговоров насчет оружейного эмбарго в отношении ЦАР, сказал Токмаков.

«О полной отмене эмбарго пока речи не идет, есть предложения о смягчении действующего режима. Препятствием для этого по-прежнему является отсутствие у властей полного контроля над происходящим в стране», — пояснил он. Ранее западные страны заявляли об опасениях, что в случае отмены эмбарго поставляемое в ЦАР оружие может оказаться в руках боевиков, что нанесет вред гражданскому населению.

Информацию СМИ, которые осенью цитировали слова Туадеры о переговорах с Москвой насчет создания в ЦАР российской военной базы, Токмаков назвал некорректной: «Вопрос о военной базе не рассматривается». Как пояснил представитель дипмиссии, Туадера имел в виду создание представительства Минобороны, а не военной базы. «Случилась ошибка при переводе», — уточнил Токмаков.

Токмаков также прокомментировал произошедший на прошлой неделе конфликт между вооруженными группировками в центральноафриканском городе Бриа. В результате столкновений погибли около 50 человек. «Россияне в миротворческой миссии работают в более напряженном режиме ввиду необходимости отслеживать, чтобы не произошло разрастания конфликта», — сказал Токмаков. «Мы координируем действия с миротворческой группой ООН для сохранения в силе достигнутых в феврале прошлого года мирных договоренностей [властей ЦАР с 14 вооруженными группировками] и купирования очагов насилия», — пояснил представитель дипмиссии.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: Центральноафриканская Республика, оружие, ООН, кризис
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