ЦАР запросила у России третью партию оружия

Власти Центральноафриканской республики попросили у российского Минобороны направить им третью партию оружия, на этот раз с крупнокалиберными пулеметами. В стране активизировались военные действия с различными группировками

Фото: Laurence Geai / ZUMA / ТАСС

Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений. Об этом РБК сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в ЦАР Виктор Токмаков. Речь идет о поставках стрелкового ручного оружия и боеприпасов к нему, а также пулеметов калибра 14,5 мм. Россия ранее поставляла в ЦАР стрелковое оружие, но пулеметы будут направлены в страну впервые.

«В сентябре в Совете безопасности ООН были внесены изменения в параметры [действующего в отношении ЦАР] эмбарго и было решено разрешить поставку оружия калибром до 14,5 мм», — отметил Токмаков. Он уточнил, что решения о поставке новой партии оружия в ЦАР российской стороной пока принято не было.

О сроках рассмотрения заявки и о том, будет ли вероятная поставка осуществляться на безвозмездной или коммерческой основе, в российском посольстве не ответили. Как пояснил Токмаков, эти вопросы находятся в компетенции Минобороны. РБК направил запрос в ведомство и пресс-службу президента ЦАР.

Сотрудничество России и ЦАР В августе 2018 года Москва и Банги заключили соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевало отправку в республику российских инструкторов, а также обучение африканских военных в российских учебных заведениях. Российский МИД в марте 2018 года сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил. В июле того же года в ЦАР были убиты трое российских журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченков.

Россия направила в ЦАР две партии стрелкового оружия и припасов к нему на безвозмездной основе. Первая поставка была осуществлена летом 2018 года, вторая — осенью 2019-го.