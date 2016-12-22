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Le Monde узнала об участии Пригожина во встречах с лидерами боевиков ЦАР
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Le Monde узнала об участии Пригожина во встречах с лидерами боевиков ЦАР
Политика, 17:26
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Le Monde узнала об участии Пригожина во встречах с лидерами боевиков ЦАР

Бизнесмен, совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин принимал участие в прошедшей в суданском Хартуме в августе 2018 года встрече с лидерами вооруженных группировок из Центральноафриканской республики (ЦАР), сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

Двое участников встречи из ЦАР независимо друг от друга сообщили Le Monde, что Пригожин прибыл в Хартум из Москвы на борту частного самолета. Один из собеседников издания выразил уверенность в том, что, участвуя во встрече, Пригожин не только преследовал свои интересы, но и выполнял поручения Кремля. «Что-то вроде каперов, которым в свое время правители выдавали каперские свидетельства», — пояснил собеседник Le Monde.

​В пресс-службе Пригожина в начале августа РБК сообщили, что у бизнесмена нет интересов к военным или гражданским проектам в ЦАР, в том числе к месторождениям золота. В начале августа стало известно о гибели в ЦАР российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, которые готовили материал о деятельности в этой стране так называемой Частной военной компании Вагнера, которую также связывают с Пригожиным (бизнесмен отрицает свою причастность к деятельности ЧВК). Журналисты также планировали снимать золотые прииски Ндассима.

​В сообщении на сайте МИД России отмечается, что переговоры между лидерами крупнейших вооруженных группировок ЦАР прошли в Хартуме 27–28 августа и были посвящены путям «разблокирования внутреннего конфликта» в стране, а по итогам встречи была подписана Хартумская декларация и объявлено о создании Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

«В декларации также выражается признательность России, благодаря посредническим усилиям которой стало возможным проведение хартумской встречи», — говорится в сообщении МИДа.

В ноябре 2018 года Минобороны Ливии опубликовало видеозапись, сделанную на прошедших в Москве переговорах российской делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Из записи стало ясно, что участие во встрече принимал и Пригожин. Позднее источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что бизнесмен обеспечивал обед на встрече, ​а также участвовал в обсуждении культурной программы.

Теги: Евгений Пригожин , ЦАР , боевики
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