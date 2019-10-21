Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран

Глава государства отметил готовность России конкурировать в борьбе за сотрудничество со странами Африки, но отметил, что такая конкуренция должна быть цивилизованной

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканских стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях. Об этом российский президент заявил в интервью ТАСС.

По мнению Путина, такими способами «стремятся — уже в «новой обертке» — выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски».

В этой связи, уверен президент, эти западные страны препятствуют сближению России и Африки. «Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике», — предположил глава государства.

В то же время Путин отметил, что России готова к конкурентной борьбе за сотрудничество с Африкой. Однако такая конкуренция должна быть цивилизованной, отметил он. «Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой», — сказал Путин.

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