Шойгу подписал военное соглашение с Центральноафриканской Республикой

Глава Минобороны России подписал соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой. Ранее в этой стране были убиты российские журналисты, занимавшиеся расследованием присутствия в ЦАР российских наемников

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) заключили соглашение о военном сотрудничестве, документ был подписан на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, сообщает ТАСС.

Подписи под соглашением поставили министры обороны двух стран — Сергей Шойгу и Мари-Ноэль Кояра. Глава военного ведомства ЦАР заявила, что подписанный документ станет основой для подготовки центральноафриканских военных российскими специалистами.

Второй секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков в разговоре с РБК уточнил, что соглашение заключили Минобороны России и ЦАР. «[СМИ] пишут, что это межправительственное соглашение, на самом деле это межведомственное соглашение между министерствами обороны России и ЦАР. Соглашение подписано на неопределенный срок», — отметил он.

По словам Токмакова, в соглашении определены сферы сотрудничества между странами. «Речь идет в основном о помощи ЦАР в обучении военнослужащих», — отметил он. Дипломат пояснил, что речь идет не только об отправке российских инструкторов в африканскую республику, но и об обучении военных ЦАР в российских военных учебных заведениях.

Он уточнил, что подобные проекты сотрудничества между другими ведомствами двух стран в настоящее время не рассматривались: «Пока других проектов не прорабатывалось».

Ранее Россия и ЦАР уже осуществляли военное сотрудничество на основании запроса властей Центральноафриканской Республики и с согласия Совета Безопасности ООН. В марте 2018 года российский МИД сообщил о поставке на нужды армии ЦАР, ведущей борьбу с местными повстанцами, партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Кроме того, российская сторона, по официальным данным, направила в ЦАР группу из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил страны.

«Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР», — заявляли в МИДе.

Вместе с тем ряд СМИ, в том числе российская «Новая газета» и французская Le Monde, писали о присутствии в ЦАР российских наемников из ЧВК Вагнера, предположительно связанной с предпринимателем Евгением Пригожиным. В частности, по данным французских журналистов, российские наемники обеспечивают безопасность главы ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.

В конце июля в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках отправились военкор Орхан Джемаль и его коллеги — оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Вскоре после приезда журналистов неизвестные остановили их машину на дороге и расстреляли их.

Автомобиль журналистов со следами от пуль был брошен неподалеку от места преступления. Часть техники, принадлежавшей россиянам, была позднее обнаружена в отеле в столице страны, где останавливались журналисты, часть аппаратуры была брошена нападавшими в автомобиле.