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Экс-глава связанной с Пригожиным фирмы получил алмазный контракт в ЦАР
Минфин ЦАР опубликовал контракты с компанией Lobaye Invest на разработку алмазов и золота. Директором фирмы указан Евгений Ходотов, которого СМИ называли выходцем из силовых структур Петербурга и связывали с Евгением Пригожиным
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Компания Lobaye Invest получила разрешение на разработку месторождений алмазов и золота в городах Центральноафриканской республики (ЦАР) Бангасу, Уадда, Бриа и Сам-Уанджа. Это следует из постановления Министерства финансов и бюджета ЦАР. Документ был подписан министром горной промышленности и геологии Леопольдом Мболи Фатраном 4 апреля 2018 года, документ был опубликован в марте 2019 года.

Согласно документу, Lobaye Invest получила право на разведку золота и алмазов на общей площади 4 кв. км — по 1 кв. км на каждом из четырех участков. Контракт компании с властями ЦАР подписан на три года с возможностью продления.

В качестве генерального директора Lobaye Invest в документе указан Евгений Ходотов. По данным «Новой газеты», Ходотов — бывший глава компании ООО «М-Финанс», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. The Bell сообщал, что Ходотов — выходец из силовых структур Санкт-Петербурга. Человека с таким же именем и фамилией поздравляли с днем рождения на сайте ветеранов питерского РУБОПа (структура МВД, существовавшая до 2008 года), писало издание. Сейчас упоминания о нем удалены. В августе прошлого года издание сообщало о получении Lobaye Invest разрешения на разведку полезных ископаемых в ЦАР, на двух участках — в регионах Ява и Пама.

В пресс-службе Евгения Пригожина отрицали наличие у него интересов к экономическим или гражданским проектам в ЦАР. Об этом представители бизнесмена заявляли РБК.

11 марта Минфин ЦАР опубликовал еще одно постановление, связанное с деятельностью Lobaye Invest. В нем указано о получении компанией права на разработку месторождения в городе Бода. Документ был подписан Фатраном 12 июня. Участок, отведенный Lobaye Invest для разведки, составляет 1 кв. км, контракт также рассчитан на три года с возможностью продления.

В 2018 году ряд иностранных СМИ, в том числе газета Le Monde, писали о том, что в стране неофициально присутствуют сотрудники российских частных военных структур, в том числе ЧВК Вагнера, известная участием в конфликте в Сирии. Летом 2018 года в ЦАР неизвестными были убиты журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые приехали в страну снимать фильм о деятельности российской частной военной компании. Расследование убийства не завершено.​

Военные в ЦАР

15 апреля президент Владимир Путин подписал распоряжение об отправке группы из 30 российских военных в Центральную Африку. Они будут служить в составе миссии ООН. Распоряжение размещено на официальном портале публикации правовых актов.

Как ранее сообщал МИД России, по состоянию на октябрь 2018 года в ЦАР также находились 175 российских военных инструкторов, которые занимаются подготовкой местных военных.

Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин
Теги: Евгений Пригожин, Центральноафриканская Республика
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