Сообщение с наложенным платежом

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Павел Дуров объявил о начале монетизации Telegram
В Telegram появится официальная рекламная платформа, с доходов от которой предприниматель рассчитывает окупить расходы на серверы. Доступ обычных пользователей ко всем существующим сервисам Telegram и дальше будет бесплатным
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

На чем будет зарабатывать Telegram

С 2021 года мессенджер Telegram начнет монетизироваться, сообщил его основатель Павел Дуров в своем Telegram-канале.

  • Компания создаст собственную рекламную платформу для каналов, которая «обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность» и позволит мессенджеру «покрывать расходы на серверы и трафик». Нововведение коснется массовых публичных Telegram-каналов, построенных по принципу вещания «один ко многим», число подписчиков которых может достигать миллионов и которые «имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями». Сейчас, по словам Дурова, владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Эти объявления «выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы».
  • Telegram предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. «Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными», — рассказал Дуров.
  • Дуров не исключил появления платных стикеров: «Если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса».

При этом Дуров подчеркнул, что «большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения»: все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, а в сервисах с личными и групповыми чатами не будет рекламы.

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Почему решили ввести платные услуги

Как объяснил Дуров, по мере роста числа пользователей мессенджера обслуживание его работы становится все дороже. Сейчас у Telegram около 500 млн пользователей, а поддержка проектов такого масштаба, в том числе оплата расходов на серверы и трафик, обходится в «сотни миллионов долларов в год», эти расходы уже невозможно оплачивать из личных сбережений, объяснил бизнесмен.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — написал он, оговорившись, что продажа Telegram не рассматривается, так как миру нужен независимый мессенджер. Монетизация должна позволить Telegram сохранить независимость и «будет полезна всему сообществу, так как расширит возможности создателей контента для заработка», рассчитывает он.

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Первая попытка монетизировать Telegram обернулась неудачей. В начале 2018 года компания привлекла $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорилось, что в проект вложились член совета директоров группы «Сафмар» Саид Гуцериев ($15 млн), бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов ($20 млн), основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили (по данным источника РБК, вложил $60 млн), основатель QIWI Сергей Солонин ($17 млн) и др. Запустить TON планировали в октябре 2019 года, однако за несколько дней до этого SEC наложила на проект временный судебный запрет, посчитав, что Telegram размещает в США ценные бумаги без надлежащей регистрации. Представители Telegram настаивали, что токены нельзя считать ценными бумагами, но в итоге суд встал на сторону SEC, и в мае этого года Павел Дуров официально объявил, что платформа TON не будет запущена и участие Telegram в проекте завершено. По решению суда Telegram должен вернуть инвесторам $1,22 млрд (часть средств уже была потрачена на развитие проекта) и $18,5 млн компенсации. Впоследствии Дуров сообщал, что компания выплатила более $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов.

Как к нововведениям отнеслись участники рынка

Исходя из того, что у социальных сервисов показатель ARPU (средняя выручка с одного пользователя) составляет $3–5, у «неизбалованного данными и монетизацией Telegram» этот показатель может равняться $0,1, что принесет мессенджеру выручку в около $30–50 млн в первый год, оценил основатель чат-бота Combot и бывший сотрудник TON Labs (участвовала в разработке блокчейн-платформы TON) Федор Скуратов. Он считает, что Telegram-каналы не перейдут на модель от Telegram, потому что с 99,9-процентной вероятностью отчислений администраторам каналов в ней не будет. «Это будет нативная аукционная система, как у социальных сетей, а не биржа. Все, что за такую рекламу получат каналы — бонус в виде некого трафика. Поэтому в итоге, скорее всего, в каналах будет и реклама от Telegram, и своя», — считает Скуратов.

По оценке руководителя российского подразделения партнерской сети Admitad Анны Гидирим, после запуска рекламной платформы и выхода ее на полные обороты Telegram может рассчитывать более чем на 4 млрд руб. выручки в год, исходя из объема аудитории мессенджера и опыта схожих платформ. «Бизнес крайне заинтересован в прозрачных и удобных инструментах продвижения в этом мессенджере — темпы продаж через него растут ежегодно. В 2020 году через Telegram только в России было продано товаров более чем на 1,8 млрд руб., что на 65,3% больше, чем в 2019-м», — отметила она.

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Опрошенные РБК владельцы крупных Telegram-каналов неоднозначно отреагировали на сообщение Дурова. Несколько из них указали на то, что пока нет подробностей о том, как будет устроена рекламная платформа. Автор Telegram-канала «Сталингулаг» (357 тыс. подписчиков) Александр Горбунов рассказал РБК, что не увидел в сообщении Дурова «намека на некую рекламную биржу» и не считает, что мессенджер будет делиться рекламными доходами с авторами каналов. «Скорее всего, мессенджер будет оставлять все доходы себе, а рынок рекламы, который в Telegram уже устоялся, останется таким же, каким мы знаем его сегодня», — говорит он.

Главный редактор канала Mash (906,4 тыс.) Максим Иксанов отметил, что Дуров как бизнесмен имеет «полное право зарабатывать на Telegram, а то получается, что на нем зарабатывают все, кроме него». «Скорее всего, эти возможности важны для пабликов, которые ведут энтузиасты или просто авторы, у них нет, как у Mash, возможности иметь собственный рекламный и юридический отдел, чтобы работать с большим количеством клиентов», — рассуждает Иксанов. По его мнению, до 80% каналов воспользуются возможностью работать с платформой, их авторы «смогут просто заниматься творчеством, а не как сейчас — бегать по рынку и пытаться заработать хоть сто рублей».

«Аналогичное новшество после покупки «ВКонтакте» вводила Mail.ru Group, установив огромную комиссию, и работать напрямую с клиентами было выгоднее, — вспоминает администратор крупного новостного канала rus_criminal (846 тыс. подписчиков). Однако он считает, что Дуров не из тех, кто создал проект ради монетизации, поэтому он рассчитывает, что комиссии на рекламной платформе будут невысокими, а владельцы каналов смогут и дальше делать «нативную» рекламу в постах.

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Дуров выступил против избыточного потребления и раскрыл рецепт удачи Павел Дуров

Автор канала EVOLUTION (817 тыс. подписчиков) предполагает, что при появлении рекламной платформы Telegram появится больше плюсов, чем минусов. Число рекламодателей увеличится, а у администраторов каналов появится выбор, какую рекламу ставить напрямую, а какую — через рекламную платформу Telegram. В то же время, по его словам, появление рекламной платформы может сильно снизить стоимость рекламы в каналах: в ней может появиться алгоритм, который будет показывать среднюю стоимость рекламы, а раньше цена рекламы рассчитывалась для каждого конкретного случая.

Управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко назвал модель монетизации Telegram «необычной», потому что таким образом с каналов в странах их основного распространения можно будет получить максимум по несколько миллионов долларов в год, что несопоставимо с затратами команды Telegram на поддержание мессенджера. По его словам, более стандартным способом монетизации является введение платных опций для всех пользователей, поскольку это приводит к более значимому экономическому эффекту. «Может быть, таким образом под видом монетизации Telegram создает инструмент для увеличения влияния тех или иных каналов — управляя продвижением канала через биржу, можно прокачивать определенные темы», — рассуждает он.

Авторы: Евгений Калюков, Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова.
Теги: Telegram , Павел Дуров , монетизация
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