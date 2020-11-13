Требовавший заблокировать Telegram Роскомнадзор завел в мессенджере канал

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Роскомнадзор создал официальный Telegram-канал. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — говорится в сообщении надзорного органа.

Первое сообщение в Telegram-канале появилось 29 октября, но официально о нем в Роскомнадзоре сообщили спустя две недели.

В апреле 2018 года Таганский районный суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора и потребовал заблокировать Telegram на территории России. Объяснялось это тем, что разработчики мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. С этого момента мессенджер был официально запрещен в России, но несмотря на многочисленные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram, он продолжал работать с некоторыми перебоями.