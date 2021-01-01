Дуров выступил против избыточного потребления и раскрыл рецепт удачи

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Большие корпорации используют маркетинг, чтобы убедить нас в том, что решением всех наших проблем является потребление большего количества их продуктов. Об этом написал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

На самом деле, по словам Дурова, причиной проблем зачастую является чрезмерное потребление. Поэтому, чтобы стать счастливее, нужно меньше потреблять и больше создавать.

«Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создавать вещи, а не потреблять их», — написал Дуров.

Дуров пишет, что, несмотря на то что он стал богатым в уже юном возрасте, он в отличие от других миллиардеров не тратил деньги на «яхты, самолеты и дорогую недвижимость», а инвестировал, создавая социальные платформы и улучшая жизнь людей. «Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли наслаждаться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству», — написал предприниматель.