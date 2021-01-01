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Технологии и медиа ,  
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Дуров выступил против избыточного потребления и раскрыл рецепт удачи

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Большие корпорации используют маркетинг, чтобы убедить нас в том, что решением всех наших проблем является потребление большего количества их продуктов. Об этом написал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

На самом деле, по словам Дурова, причиной проблем зачастую является чрезмерное потребление. Поэтому, чтобы стать счастливее, нужно меньше потреблять и больше создавать.

«Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создавать вещи, а не потреблять их», — написал Дуров.

Дуров пишет, что, несмотря на то что он стал богатым в уже юном возрасте, он в отличие от других миллиардеров не тратил деньги на «яхты, самолеты и дорогую недвижимость», а инвестировал, создавая социальные платформы и улучшая жизнь людей. «Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли наслаждаться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству», — написал предприниматель.

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По словам Дурова, устройство современной экономики вредит человеку. Она не только заставляет его больше потреблять, но и истощает ресурсы нашей планеты. Дуров пишет, что наш организм привык жить в той среде, которая существовала 10–20 тыс. лет назад. И истощение ресурсов приводит к нарушению привычной нам экосистемы.

В октябре Дуров назвал семь правил, которые помогают людям выглядеть моложе. Чтобы выглядеть моложе, предприниматель советует не пить алкоголь, много спать, не переедать, так как избыточный вес прибавляет лет и «связан с десятками болезней», регулярно выполнять физическую нагрузку, ограничить стресс и жить одному.

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