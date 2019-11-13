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Telegram попросила американский суд отклонить иск из-за запуска Gram

Компания Telegram Павла Дурова требует от суда в США отклонить к ней иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), направленный против запуска криптовалюты Gram. Это следует из судебного документа, размещенного на сайте Courtlistener.

Компания утверждает, что ее новый продукт не является ценной бумагой, поэтому Telegram не нарушила закона о ценных бумагах США.

«Gram еще не существует, но если когда-нибудь он появится, то будет представлять собой валюту и/или товар — не ценные бумаги в соответствии с законом», — отметили в компании.

Telegram потребовала также выплаты компенсации в размере, который установит суд.

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SEC в начале октября добилась временного запрета в отношении двух офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc., так как, по мнению комиссии, компания осуществила первичное размещение (ICO) в США своих токенов Gram без надлежащей регистрации.

Так, в иске говорилось, что Telegram продала около 2,9 млрд токенов и привлекла $1,7 млрд.

Окружной суд в Нью-Йорке рассмотрит иск SEC к Telegram в феврале 2020 года.

Теги: Telegram, суд, иск, криптовалюта
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