Малый бизнес теряет миллион

ЦСР оценил масштаб сокращений в секторе частного предпринимательства

Численность потерявших работу сотрудников малых и средних предприятий может достичь 1,1 млн человек по итогам года, подсчитали в ЦСР. Для сохранения рабочих мест бизнес просит новые налоговые льготы и отсрочки

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП) сократится на 1,1 млн человек по итогам года. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) по итогам опроса бизнеса (исследование есть у РБК). По их оценкам, свыше трети новых безработных в России составят бывшие работники МСП.

Несмотря на отсутствие повторного локдауна, в России продолжают действовать ограничения, и бизнес работает не в полную мощность. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допустил закрытие трети предприятий малого и среднего бизнеса из-за COVID-19.

ЦСР ожидает сокращения 2,9 млн рабочих мест в целом по экономике, из них 38% придется на малый и средний бизнес. «Подводя предварительные итоги 2020 года, количество занятых в МСП может уменьшиться на 1,1 млн человек», — привела оценку директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

На предприятиях из реестра МСП заняты более 15,5 млн работников. ЦСР оценил общую численность занятых в МСП (включая самозанятых) в 19,5 млн россиян.

Безработица в октябре второй месяц подряд сохраняет уровень 6,3% от рабочей силы, следует из данных Росстата. По данным Минтруда по состоянию на октябрь, официально на биржу труда встали 4,8 млн безработных.

ЦСР собирал данные путем структурированных и глубинных личных интервью в рамках мониторинга настроений бизнеса. На сегодняшний день в выборке 5 тыс. компаний различных секторов экономики, 63% из них — предприятия малого и среднего бизнеса.

Риск «отложенных» увольнений

Треть (33%) опрошенных ЦСР компаний сообщили, что антикризисные меры поддержки (в частности, отсрочка по уплате налогов) позволили им сохранить оборотные средства.

25% предприятий сообщили, что господдержка помогла им сохранить штат.

Бессрочное снижение страховых взносов вдвое — с 30 до 15% — для всех предприятий МСП позволило бизнесу сэкономить сотни миллиардов рублей, рассказал заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Антикризисные меры, по его мнению, дали бизнесу больше, «чем тот объем финансирования, который предусмотрен в национальном проекте развития МСП».

Отдельные меры поддержки предоставлены только предприятиям из определенного правительством списка пострадавших отраслей. Как показал опрос ЦСР, меньше трети компаний МСП (31%) вошли в этот перечень.

Для поддержки бизнеса государство запустило сразу две программы льготного кредитования — под 0% на выплату зарплат и под 2% на возобновление деятельности. Кредит под 2% спишут вместе с процентами, если предприятие до 1 апреля 2021 года сохранит не менее 90% сотрудников по сравнению с численностью на 1 июня 2020 года. При сохранении от 80 до 90% штата бюджет покроет половину долга. Если же сохранить штат не получится, деньги придется отдавать, причем тремя платежами, а не в течение нескольких лет, а проценты начислят не по льготной ставке, а по обычной.

По данным Минэкономразвития, свыше 220 тыс. предприятий получили льготные кредиты под 2% на общую сумму более 400 млрд руб., что помогло защитить свыше 5 млн рабочих мест. Кредиты под 0% выданы 39 тыс. организаций на сумму около 102 млрд руб.

Компании охотно брали кредиты летом при благоприятной эпидемиологической обстановке, когда большинство административных ограничений снималось, отмечает Ефременков. Сейчас же регионы вводят дополнительные ограничения, но предприятия с кредитами не могут уволить сотрудников, иначе будут вынуждены возвращать займы. «Компании попали в тиски: с одной стороны, должны платить зарплаты и не увольнять сотрудников, с другой — нет возможности вести полноценный бизнес», — отметил эксперт.

Количество увольнений может вырасти после 1 апреля 2021 года — до этого срока компании с льготными кредитами обязаны сохранить занятость. «Если компании выдержат, им спишут кредиты и в апреле у них окажутся развязаны руки в плане обязательств по сохранению занятости», — предупредил Ефременков.

Риски банкротства

Четверть (25%) опрошенных ЦСР предприятий опасаются невозможности платить по обязательствам.

Выше всего доля таких компаний в сегменте легкой и пищевой промышленности (29%) и сфере услуг (28%).

Продление моратория на банкротства до 7 января 2021 года является «временной заплаткой», считает вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова. «По окончании моратория мы можем увидеть взрывную волну банкротств», — предупредила эксперт. Одна из ключевых задач, по ее словам, — продумать эффективный механизм оздоровления проблемных предприятий «без костылей в виде моратория». Сейчас Минэкономразвития готовит масштабную реформу банкротств в России.

Дополнительно продлен мораторий на проверки малого бизнеса до 2021 года. Но если ранее мораторий распространялся на плановые и значительную часть внеплановых проверок, то в следующем году он затронет плановые проверки, при том что порядка 80% проверок проходят в формате внеплановых, подчеркивает Ефременков.

Каждое десятое предприятие планирует перейти с общей системы налогообложения на упрощенную (УСН) в 2021 году.

У компаний снизилась выручка, штат, поэтому они стали подпадать под критерии для перехода на УСН. Это внесет негативный вклад в сокращение доходов бюджета: ставка налога на УСН не только ниже, чем налог на прибыль, но плательщики УСН также не начисляют налог на добавленную стоимость (НДС) на продажи. «С учетом затянувшейся борьбы с коронавирусом и продления ограничений снижение налоговых поступлений от таких компаний может затронуть не только 2021-й, но и 2022 год», — констатировал руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Для восстановления бизнесу больше всего нужны новые налоговые льготы (об этом заявили 45% предприятий), новые отсрочки по налогам и страховым взносам (32%), упрощение бюрократических процедур (29%).