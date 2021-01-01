Мораторий на проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правительство до конца 2021 года продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с заместителями, передает сайт кабмина.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года», — сказал Мишустин.

По словам Мишустина, именно этот сектор наиболее пострадал от распространения коронавирусной инфекции.

Весной 2020 года вступило в силу постановление правительства, которое запрещает проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря 2020 года.