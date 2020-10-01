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Правительство продлило мораторий на банкротства до 7 января 2021 года

Мораторий на банкротства по заявлению кредиторов продлится до 7 января 2021 года, теперь он распространяется только на пострадавшие отрасли. Платежеспособные стратегические и системообразующие компании из моратория исключены
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство приняло решение продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Попавшие под него компании по-прежнему смогут заявить о собственной несостоятельности.

Мораторий продлится до 7 января 2021 года, уточнил позже журналистам замглавы Минэкономразвития Илья Торосов: «Мы продлеваем мораторий на три месяца. Фактически до конца года, потому что потом будут [новогодние] праздники».

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Мораторий на банкротства был введен в России 4 апреля в качестве одной из мер для поддержки бизнеса в кризис. Он может продлеваться неограниченное количество раз по решению правительства. По словам Торосова, пока не планируется продлевать его на более длительный срок, чем три месяца.

Теперь мораторий распространяется только на компании и индивидуальных предпринимателей из перечня наиболее пострадавших отраслей. Ранее он покрывал также системообразующие и стратегические предприятия.

«За это время мы сформировали разные программы поддержки в том числе стратегических компаний, подписали кредитные соглашения с поддержкой государства объемом более 213 млрд руб. по стратегическим предприятиям и для них решили не продлевать мораторий, а только для пострадавших отраслей», — пояснил замминистра.

Предприятия по-прежнему могут выйти из-под действия моратория по собственному желанию. А те, кто ранее уже заявил об отказе от моратория на банкротство, должны повторно уведомить об этом, уточнил замминистра.

Как отмечал премьер-министр, в период моратория предприятия смогут воспользоваться судебной рассрочкой и продлить сроки выполнения обязательств. «Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — объяснил Мишустин.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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По словам Торосова, всплеска подач заявлений на реструктуризацию пока не наблюдается. «У таких компаний есть еще три месяца, чтобы успеть подать [заявление о рассрочке] до конца года», — отметил он.

Сейчас Минэкономразвития готовит масштабную реформу банкротств в России. «Проект огромный и сложный, затрагивает разные интересы. Это фактически новый закон, который меняет всю конъюнктуру, архитектуру банкротств. По плану было принятие этого законопроекта в весеннюю сессию. Мы постараемся ускориться, принять в осеннюю сессию, но это сложный вопрос», — прокомментировал замминистра.

Автор
Ольга Агеева
банкротства мораторий Михаил Мишустин
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