Правительство продлило мораторий на банкротства до 7 января 2021 года

Мораторий на банкротства по заявлению кредиторов продлится до 7 января 2021 года, теперь он распространяется только на пострадавшие отрасли. Платежеспособные стратегические и системообразующие компании из моратория исключены

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Правительство приняло решение продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Попавшие под него компании по-прежнему смогут заявить о собственной несостоятельности.

Мораторий продлится до 7 января 2021 года, уточнил позже журналистам замглавы Минэкономразвития Илья Торосов: «Мы продлеваем мораторий на три месяца. Фактически до конца года, потому что потом будут [новогодние] праздники».

Мораторий на банкротства был введен в России 4 апреля в качестве одной из мер для поддержки бизнеса в кризис. Он может продлеваться неограниченное количество раз по решению правительства. По словам Торосова, пока не планируется продлевать его на более длительный срок, чем три месяца.

Теперь мораторий распространяется только на компании и индивидуальных предпринимателей из перечня наиболее пострадавших отраслей. Ранее он покрывал также системообразующие и стратегические предприятия.



«За это время мы сформировали разные программы поддержки в том числе стратегических компаний, подписали кредитные соглашения с поддержкой государства объемом более 213 млрд руб. по стратегическим предприятиям и для них решили не продлевать мораторий, а только для пострадавших отраслей», — пояснил замминистра.



Предприятия по-прежнему могут выйти из-под действия моратория по собственному желанию. А те, кто ранее уже заявил об отказе от моратория на банкротство, должны повторно уведомить об этом, уточнил замминистра.