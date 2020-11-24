Приложения обязывают

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Правительство утвердило перечень программ, предустанавливаемых на смартфоны и компьютеры
На все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Такое требование утвердило правительство
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного софта на электронные устройства, следует из постановления кабинета министров.

Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса. Согласно закону, детали его реализации должно было утвердить правительство.

Что и как должно предустанавливаться на ввозимые в страну устройства — в материале РБК.

Какие требования утвердили для производителей устройств

В опубликованном документе говорится, что с 1 января 2021 года предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов, другого беспроводного оборудования с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Технологии и медиа
Госдума одобрила перенос сроков предустановки российского ПО на гаджеты Фото: duma.gov.ru

Больше всего классов программ должно предустанавливаться на смартфоны и планшеты:

  • браузеры;
  • поисковые системы;
  • социальные сети;
  • мессенджеры;
  • сервисы электронной почты;
  • картографические и навигационные сервисы;
  • голосовые помощники;
  • новостные агрегаторы;
  • антивирусы;
  • офисное ПО;
  • аудиовизуальные сервисы;
  • программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
  • приложение платежного сервиса «Мир»;
  • облачные хранилища;
  • приложение «Госуслуги»;
  • «программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

Для компьютеров обязательной будет предустановка российского браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV — браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.

Список оказался шире, чем предполагал проект постановления, опубликованный весной этого года. В то же время в него не попали недавние предложения участников рынка — например, предложение ИТ-компаний предустанавливать на все продаваемые в России персональные компьютеры отечественные операционные системы.

Технологии и медиа
ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

При этом предустанавливать необходимо софт из специального перечня, который должно создать Минцифры. В него попадет одно приложение в каждой категории, за исключением социальных сетей (два приложения), аудиовизуальных сервисов (не более десяти) и программ для доступа к социально значимым ресурсам (их количество будет установлено отдельно). Конкретные приложения для предустановки правительство определит на основании рейтинга отечественного софта, который до 15 декабря должно подготовить Минцифры с учетом количества пользователей сервисов за предыдущий год. Впоследствии перечень будет обновляться ежегодно.

Заниматься предустановкой могут как сами производители техники, так и уполномоченные ими лица — поставщики или продавцы техники. Вместо полной предустановки софта они могут разместить на экране устройства «иконку» программы для загрузки или при первом включении устройства показать пользователю список доступных к установке программ, «при этом должна отсутствовать возможность пропустить такое диалоговое окно».

Какие риски в требованиях видели производители

С момента появления инициативы против нее активно выступала Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и др.). Так, согласно политике Apple, компания предустанавливает на свои устройства только ограниченный список приложений, и эксперты указывали, что она не будет делать исключение для продуктов, поставляемых в Россию.

Технологии и медиа
Huawei согласилась выполнять правило по предустановке российского софта Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«На наш взгляд, опубликованный документ с требованиями предустановки отечественного ПО в указанные сроки — это неуважение со стороны правительства к индустрии высоких технологий», — категоричен представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он рассказал, что ассоциация неоднократно встречалась с регуляторами и сообщала, что компаниям необходимо от 6 до 18 месяцев в зависимости от категории продукта в качестве переходного периода для исполнения требования. Причем срок нужно отсчитывать с момента выхода всех подзаконных актов, в том числе создания реестра программных продуктов, из которых производители могут выбрать, поскольку нужно успеть подписать договоры, провести тестирования и произвести технику. По мнению Гуськова, за оставшиеся до 1 января недели к исполнению требований невозможно подготовиться.

Однако замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил РБК, что они услышали общую озабоченность сроками и прорабатывают варианты, «которые позволят сбалансировать интересы всех участников». По данным Паршина, ряд депутатов Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года. «Мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», — указал Максим Паршин (но пока законопроект даже не внесен в Госдуму).

При этом эксперты сомневаются, что предустановкой смогут заниматься партнеры производителей. По словам представителя сети DNS, предустановка ретейлером отечественного ПО на устройства в магазинах «вряд ли понравится нашим клиентам». Компания рассчитывает «работать с производителями» техники, чтобы «реформы не сказались на возможности покупать современную технику».

Впрочем, внесенный летом прошлого года в Госдуму законопроект о штрафах за продажу устройств без предустановленного российского ПО (для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) до сих пор не принят.

Технологии и медиа
Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта <p>Galaxy Z Flip</p>

Представитель ASUS Кирилл Погорелов сказал, что компания будет выполнять требование и отгрузит первую партию устройств с предустановленным ПО к 1 января. Представители Apple и Samsung отказались от комментариев. РБК направил запрос в Huawei и Xiaomi. Ранее Samsung и Huawei заявляли, что готовы выполнять требование.

Кто из разработчиков софта выиграет

Одной из главных интриг было, попадут ли под требования к софту продукты «Яндекса», который является разработчиком крупнейшего российского поисковика, навигационного, почтового и др. приложений, поскольку компания принадлежит нидерландской Yandex N.V., в числе акционеров которой много иностранцев. По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания должна соответствовать критериям для предустановки. «С тех пор как ФАС обязала Google снять запрет на предустановку приложений «Яндекса» для некоторых производителей, доля поисковой системы «Яндекса» в платформе Android выросла почти до 60%», — указал Либин. Он также добавил, что у «Яндекса» есть договоренности о предустановке с некоторыми компаниями, но если их будут обязаны устанавливать на все мобильные устройства, рост доли компании в мобильном сегменте может ускориться и приблизиться к доли на десктопных. Сейчас, по данным «Яндекс.Радар», доля поиска «Яндекса» в целом на мобильных устройствах составляет 55%, на десктопах — 70%.

По словам аналитика банка «Уралсиб» Константина Белова, в реестр обязательных к предустановке приложений также может попасть много продуктов Mail.ru Group, которая владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовым сервисом, мессенджерами и др. Это должно поддержать долю рынка компании, считает он.

Представитель «Яндекса» сообщил, что они пока изучают документ. Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев.

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова.
Теги: российский софт , Apple , компьютеры , смартфоны
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