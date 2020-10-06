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Эксперты предложили устанавливать «российский Windows» на все компьютеры

ИТ-компании предложили Минцифры устанавливать российскую операционную систему на все компьютеры, которые будут продаваться в стране. Это не должно повлиять на стабильность работы устройств, но увеличит их цену, указали эксперты
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На всех продаваемых в России персональных компьютерах должны быть предустановлены отечественные операционные системы (ОС) и пакеты офисных программ. Такое предложение содержится в предварительном списке мер поддержки ИТ-отрасли, который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко (копия списка с инициативами есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на ИТ-рынке).

Список сформирован из предложений участников рынка, ИТ-ассоциаций и разного рода экспертов, которые Минцифры собирало около месяца. Всего в нем чуть меньше 100 мер по 11 направлениям: информационная безопасность, здравоохранение, образование, дата-центры, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры, мессенджеры и др. Сейчас список находится на рассмотрении у министерств, после чего его отправят вице-премьеру. По словам одного из собеседников РБК, планируется, что из списка отберут 20–30 предложений.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

К чему приведет обязательная предустановка российских операционных систем и офисного софта на компьютеры и что еще попало в список — в материале РБК.

Зачем оснащать компьютеры российской ОС

В описании проблемы, на решение которой направлено предложение предустанавливать на все новые компьютеры отечественную ОС и офисные программы, говорится, что из-за отсутствия подобного требования «не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами». Введение требования о предустановке должно дать дополнительную мотивацию разработчикам решить вопросы совместимости, «что положительно скажется на снижении зависимости от иностранного ПО», отмечается в документе.

Автор инициативы в документе не указан. Как пояснил один из собеседников РБК, это сделано специально, чтобы не оказывать влияние на мнение ведомств при рассмотрении предложений. Гендиректор компании «Базальт СПО» (разработчик операционных систем на базе Linux) Алексей Смирнов предположил, что это «одна из веток развития идеи Федеральной антимонопольной службы по обязательной предустановке отечественного ПО на всех устройствах». С 1 июля в России должен был вступить в силу закон о предустановке российского софта на ввозимые в страну смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ, но весной это перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса. Впрочем, представитель ФАС заявил РБК, что ведомство не участвует в обсуждениях нового предложения о предустановке российских ОС и офисных программ на все новые компьютеры. Еще один источник РБК отметил, что весной 2020 года несколько представителей Минпромторга на совещаниях предлагали обеспечить предустановку подобных продуктов. В частности, они рассматривали вариант размещения программ на устройствах на таможне. Но дальше обсуждений эти предложения не заходили, отметил собеседник. РБК направил запрос в Минпромторг.

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Фото:duma.gov.ru

Согласно документу, инициатива может быть реализована менее чем за год, на нее не потребуется государственного финансирования, но будет необходимо изменение нормативно-правовых актов. В документе указано, что этому предложению присвоен второй приоритет из трех возможных (значение приоритетности собеседники РБК не уточняют). Но один из источников РБК на ИТ-рынке пояснил, что приоритет мало на что влияет: итоговый пакет мер, который направят на рассмотрение в правительство, будет сформирован исходя из обсуждений с представителями тематических рабочих групп.

Представитель Минцифры заявил РБК, что сейчас ведомство проводит системную работу по обобщению поступивших от отрасли предложений, результаты будут представлены на рассмотрение в правительство.

Готовы ли производители компьютеров

По данным IDC, во втором квартале в Россию было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Dell, HP, Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов назвал подобные требования «по меньшей мере избыточными». По его словам, при установке отечественной ОС на компьютер «неизвестно, как будет вести себя устройство, поэтому производитель не сможет гарантировать стабильность и качество его работы». Если же производители решат устанавливать сразу несколько ОС (стандартную и отечественную), то это приведет к излишней перегрузке памяти и повышению стоимости устройства, так как потребителю придется платить за каждую из лицензий. Гуськов также отметил, что такое требование может привести к значительному ограничению конкуренции на рынке, но при этом не поможет в продвижении российских разработчиков. «Нужно создавать условия по стимулированию российских компаний, финансовой и налоговой поддержке, это будет более эффективно, чем действовать такими топорными методами», — объяснил он.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Руководитель пресс-службы Asus Кирилл Погорелов заявил РБК, что, если такое требование примут, компания будет его выполнять. При этом эксперт отметил, что сегодня Windows 10 позволяет установить две операционные системы на один накопитель через виртуальную машину. По мнению гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, подобная предустановка не изменит потребительских и функциональных свойств продукции для пользователей. «Весомая доля покупателей уже довольно давно отдает предпочтение системам Acer на базе операционной системы Linux, которая является основой всех текущих ОС российской разработки», — подчеркнул он. По словам Кравченко, технических проблем с установкой двух ОС возникнуть не должно, так как у компании уже был подобный опыт в поставках для корпоративного и госсектора. При этом гендиректор Acer обратил внимание на немалую стоимость популярных ОС российской разработки в сравнении с семейством Windows от Microsoft.

Однако сами разработчики операционных систем не поддержали подобную инициативу. Смирнов из «Базальт СПО» назвал такие меры чрезмерными, отметив, что разумной альтернативой было бы требование обеспечить возможность покупки любого компьютера с отечественной ОС. «То есть покупатель должен иметь право потребовать, чтобы выбранный им для покупки компьютер ему продали с установленной отечественной ОС», — считает эксперт.

Какие еще предложения попали в список

  • Субсидировать заказчиков на приобретение отечественных операционных систем и офисного программного обеспечения.
  • Субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов в области data science, чтобы сократить риск их отъезда за границу.
  • Признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями для получения льгот по страховым и пенсионным отчислениям.
  • Распространить льготы по налогу на прибыль (3%) и по социальным взносам (7,6%) на российские интернет-сервисы в части доходов от рекламной выручки.
  • Снять часть ограничений по рекламе алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ и аудиовизуальных сервисах.
  • Обеспечить государственную финансовую поддержку российских разработчиков компьютерных игр, в том числе «для продвижения русской культуры и истории в мире».
  • Актуализировать нормативы СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 о времени нахождения учеников перед компьютером.
  • Включить затраты на импортозамещение в тарифы естественных монополий.
  • Обязать госкомпании сформировать отдельные бюджеты на импортозамещение иностранного ПО, а также включить в KPI руководства госкомпаний показатели по освоению бюджетов на импортозамещение и др.
Авторы
Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова
операционная система компьютеры антикризисные меры ИТ
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