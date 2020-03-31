Госдума одобрила перенос сроков предустановки российского ПО на гаджеты

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Соблюдать требование о предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV компании должны начать с 1 января 2021 года. Во вторник, 31 марта, соответствующую поправку в закон «О защите прав потребителей» одобрила Госдума в пакете с другими мерами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Дата третьего чтения законопроекта пока не назначена.

Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако детали о том, как он будет реализовываться, должно было утвердить правительство. В первой версии проекта соответствующего постановления правительства, подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС), говорилось, что требования к предустановке начнут действовать поэтапно: с июля 2020 года на все смартфоны должны устанавливать поисковые системы, браузеры, картографические сервисы, навигаторы, с июля 2021 года список пополнялся планшетами, мессенджерами, соцсетями и т.д. Однако в последней версии проекта ФАС отказалась от поэтапного введения требований и предложила разрешить продавать гаджеты только с предустановленным ПО уже с 1 июля этого года.

Против такого подхода выступали игроки ИТ-рынка. 26 марта президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил отказаться от принятия постановления ФАС, чтобы избежать дефицита технически сложных товаров на российском рынке.