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Кольцевая развязка транспортных проблем
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Газета
Кольцевая развязка транспортных проблем
Газета № 091 (3258) (1311) Бизнес,
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Кольцевая развязка транспортных проблем

Стали известны основные кандидаты по посты руководителей «Аэрофлота» и ГТЛК
Экс-глава Минтранса Евгений Дитрих и его бывший зам стали кандидатами на пост главы ГТЛК, который может стать вакантным, если Михаил Полубояринов уйдет в «Аэрофлот». Ранее Дитриху предлагали пост врио губернатора, но он отказался
Евгений Дитрих
Евгений Дитрих (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Евгений Дитрих, который в понедельник, 9 ноября, был уволен с поста министра транспорта, является одним из кандидатов на пост гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, подконтрольна Минтрансу). Об этом РБК рассказали два его знакомых и подтвердил источник, близкий к компании.

Еще один кандидат на пост главы ГТЛК — бывший замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, ушедший в отставку на неделю раньше, 2 ноября, говорят источник, близкий к ГТЛК, и собеседник в крупной транспортной компании. По словам одного из них, Алафинов — основной кандидат на этот пост. Однако источник в правительстве подчеркивает, что наиболее вероятный претендент на пост гендиректора ГТЛК — Дитрих, который в июне возглавил ее совет директоров.

РБК направил запросы в ГТЛК и в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует в правительстве транспорт.

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ГТЛК заняла второе место в ренкинге крупнейших лизинговых российских компаний RAEX по объемам нового бизнеса по итогам 2019 года (после «Сбербанк Лизинга»). Объем портфеля компании составляет около 1,1 трлн руб. Она поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры. Это крупнейший заказчик российского самолета Sukhoi Superjet 100.

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Глава ГТЛК стал основным кандидатом на пост гендиректора «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Как «Аэрофлот», ГТЛК и Минтранс могут поменяться руководителями

Президент Владимир Путин 10 ноября подписал указ о назначении новым министром транспорта Виталия Савельева, который возглавлял «Аэрофлот» с 2009 года. Представляя нового министра коллективу Минтранса, первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирует в правительстве транспорт) указал, что Савельев, став гендиректором «Аэрофлота», взял перевозчика «уже в летающем, но далеко не в блестящем состоянии, и вывел его в число одной из лучших компаний мира». «Человек хорошо разбирается в проблемах транспорта. Уверен, при нем будет обеспечена необходимая преемственность, эффективность и сконцентрированность на результатах», — добавил Белоусов.

А Дитриху на посту главы Минтранса, по словам первого вице-премьера, «удалось в сложное из-за пандемии время обеспечить бесперебойное функционирование отрасли». Он пожелал ему «успехов в дальнейшей трудовой деятельности». На этой встрече Белоусов сказал, что экс-глава Минтранса останется в отрасли, утверждает один из собеседников РБК. Под этим подразумевалось его будущее назначение в ГТЛК, добавляет он.

Должность гендиректора ГТЛК в ближайшее время окажется вакантной, потому что ее нынешний руководитель Михаил Полубояринов является основным кандидатом на пост главы «Аэрофлота», рассказывали два источника, близких к ГТЛК и ВЭБу, и подтверждал источник в правительстве (контролирует 57,34% «Аэрофлота»).

Переход Полубояринова в «Аэрофлот» мог состояться еще весной 2020 года, когда обсуждался вариант перехода Савельева в Минтранс, рассказывал РБК источник, знакомый с одним из претендентов на пост нового министра. Но из-за сложной ситуации, вызванной пандемией, этот вопрос отложили, объяснял он. 24 марта Полубояринов был назначен главой ГТЛК, перейдя с поста первого зампреда ВЭБа.

Руководитель «Аэрофлота» будет назначен в ближайшие дни, сказал РБК один из собеседников. РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Как Дитрих отказался от губернаторства

Ранее кандидатура Дитриха рассматривалась на пост врио губернатора Белгородской области. Экс-министру поступало такое предложение, но он от него отказался, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и знакомый Дитриха.

Вопрос о кандидатуре врио губернатора региона возник после того, как в сентябре 2020 года с этого поста в отставку ушел бессменный глава области Евгений Савченко. Кандидатура экс-главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась, она возникла после того, как было принято решение о его отставке и, соответственно, встал вопрос дальнейшего трудоустройства, говорил РБК источник, близкий к администрации президента.

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В день объявления о своем уходе Савченко ввел должность первого вице-губернатора, на которую был назначен бывший гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. Буцаев ожидал, что будет назначен врио губернатора, рассказывали близкие к Кремлю источники РБК. Одним из инициаторов его назначения был сам Савченко, однако с Кремлем, по словам одного из собеседников, кандидат был согласован только предварительно. В дальнейшем в администрации президента возникли вопросы к Буцаеву — в частности, там считали, что назначать его врио губернатора не стоит, «так как он не справился на предыдущем месте работы в РЭО», рассказывает источник РБК. Еще один близкий к администрации президента собеседник уточняет, что вопросы к Буцаеву возникли и со стороны спецслужб. РБК направил запрос Буцаеву.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в Единый день голосования в сентябре 2021 года.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Аэрофлот
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