Последний ельцинский губернатор нашел «поле деятельности» после отставки
Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко на посту сенатора в Совете Федерации займется аграрной политикой и развитием сельских территорий. Об этом Савченко рассказал ТАСС.
«В Совете Федерации мое поле деятельности — аграрные вопросы, сельские территории. Я бы хотел на этом поле поработать еще», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Савченко с должности руководителя Белгородской области.
Позже Белгородская областная дума наделила Савченко полномочиями члена Совета Федерации от региона.