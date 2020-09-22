Последний ельцинский губернатор нашел «поле деятельности» после отставки

Белгородской областью Савченко руководил 27 лет. Он был последним действующим губернатором, которого назначил экс-президент Борис Ельцин, и рекордсменом по времени пребывания на своем посту среди глав субъектов.

Как утверждает источник РБК, близкий к руководству Белгородской области, отставка Савченко была его самостоятельным решением. В апреле ему исполнилось 70 лет, но покинуть свой пост в период эпидемии COVID-19 Савченко не мог. Также перед ним стояла задача проведения выборов в областную думу 13 сентября.