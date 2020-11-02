Мишустин снял с должности первого замминистра транспорта Алафинова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 80,57 (+1,24) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+1,13) Инвестиции, 13:29
Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:25  Инвестировать — просто: ПИФ как идеальный инструмент для начинающих РБК и Финансовая платформа, 16:25 Глава Минтранса стал кандидатом на пост губернатора Белгородской области Политика, 16:23 Тренер ЦСКА едва не подрался с болельщиками в аэропорту. Видео Спорт, 16:22 Что необходимо развивать в себе лидеру цифровой трансформации Pro, 16:20 Осужденного за крушение самолета главы Total освободили от наказания Общество, 16:18 Букмекеры оценили шансы Канье Уэста стать президентом США Политика, 16:07 Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное Общество, 16:07 Geely рассказала о моторе нового купе-кроссовера для России Авто, 16:06 Загоревшийся склад с газовыми баллонами на юге Москвы обрушился Общество, 16:05 Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты Общество, 16:03 От планировок до коворкингов: как меняется рынок недвижимости Недвижимость, 16:02 «Человек-оркестр» Максим Матвеев — о жизни на две столицы РБК и ВТБ Привилегия, 15:57 Главу центра подготовки сборных команд России перевели под домашний арест Спорт, 15:54
Общество ,  
0 

Мишустин снял с должности первого замминистра транспорта Алафинова

Иннокентий Алафинов
Иннокентий Алафинов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова по его просьбе. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Также Мишустин подписал распоряжение об отставке Сергея Люлина с поста замминистра науки и высшего образования по его просьбе.

Мишустин уволил арестованную замминистра науки Лукашевич
Общество
Марина Лукашевич

Алафинов занимал этот пост с 2018 года. В 2019 году он заявил, что метро операционно не убыточно только в Москве. Остальные города и регионы, по его мнению, «это дело не тянут», поэтому Алафинов предложил в качестве альтернативы развивать трамвайное сообщение.

Алафинов закончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 1998 году. Он является кандидатом экономических наук. Занимал различные должности в коммерческих банках «Югра» и «Славнефтебанк», затем перешел в Министерство финансов, где работал на руководящих позициях.

Глава Минтранса уйдет в отставку
Бизнес
Евгений Дитрих

С 2009 по 2013 год Алафинов был заместителем главы Федерального дорожного агентства, затем до 2014 года занимал пост помощника министра финансов. В период между 2014 годом и 2018 годом Алафинов работал в госкомпании «Российские автомобильные дороги» (Автодор) на должности первого зампредседателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Накануне источники РБК сообщили, что глава Минтранса Евгений Дитрих уйдет в отставку. По их словам, на пост главы ведомства рассматриваются два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Один из собеседников РБК также назвал возможным претендентом на этот пост главу «Аэрофлота» Виталия Савельева.

министр транспорта отставка Михаил Мишустин
Материалы по теме
Глава Минтранса уйдет в отставку
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter