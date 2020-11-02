Мишустин снял с должности первого замминистра транспорта Алафинова

Иннокентий Алафинов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова по его просьбе. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Также Мишустин подписал распоряжение об отставке Сергея Люлина с поста замминистра науки и высшего образования по его просьбе.

Алафинов занимал этот пост с 2018 года. В 2019 году он заявил, что метро операционно не убыточно только в Москве. Остальные города и регионы, по его мнению, «это дело не тянут», поэтому Алафинов предложил в качестве альтернативы развивать трамвайное сообщение.

Алафинов закончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 1998 году. Он является кандидатом экономических наук. Занимал различные должности в коммерческих банках «Югра» и «Славнефтебанк», затем перешел в Министерство финансов, где работал на руководящих позициях.