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Газета № 087 (3254) (0911) Бизнес,
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Закон трансформации тары

Аналитики Nielsen обнаружили ценовой парадокс на российском рынке спиртного
В этом году пиво подешевело в рознице в среднем на 2%, подсчитали аналитики Nielsen. Но речь идет о снижении цены лишь одной банки или бутылки: в то время как сам напиток дорожает, производители уменьшают размер упаковки
Фото: Cancan Chu / Getty Images
Фото: Cancan Chu / Getty Images

Алкогольные напитки стали в этом году единственной категорией из продуктов повседневного спроса, которая показала по итогам января—августа отрицательную инфляцию, следует из презентации исследовательской компании Nielsen на основе ее аудита розничной торговли в городах с населением от 10 тыс. человек. За первые восемь месяцев спиртное в среднем подешевело по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,9%, тогда как, к примеру, сигареты подорожали почти на 10%, продукты питания — на 4%.

Отрицательную инфляцию алкоголь показал исключительно благодаря пиву, доля которого во всей категории составляет почти 84% в натуральном выражении и 44% в денежном, уточняет Nielsen. Подешевело — на 2% — только пиво, водка подорожала в среднем на 1,5%, все другие алкогольные напитки — на 5,3%.

Бизнес
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива Фото: Станислав Красильников / ТАСС

При этом речь идет о средней цене за один товар, в случае пива — банке или бутылке, обращает внимание Nielsen. Одна упаковка в январе—августе 2020 года стоила в рознице в среднем 63,9 руб., тогда как годом ранее это были 65,3 руб. Но само пиво как напиток при этом не подешевело: в пересчете на литры в первые восемь месяцев 2020 года средняя цена 1 л пива равнялась, по подсчетам Nielsen, 98,1 руб., что на 0,5% больше, чем за тот же период 2019 года.

То, что отечественное пиво действительно дорожает, фиксирует и официальная статистика. По версии Росстата, розничные цены на сваренное в России пиво в январе—августе выросли на 0,8%, до 115,2 руб. за 1 л. Информацию о средней цене за одну упаковку ведомство не приводит.

Почему дешевеет банка или бутылка пива

Снизившуюся на 2% среднюю цену одной упаковки пива аналитики Nielsen объясняют эффектом «даунсайзинга», когда производители уменьшают массу или объем продукта и, соответственно, размер упаковки, чтобы удержать цену.

Использовать этот прием производители товаров повседневного спроса начали с 2012 года. За это время, до 2018 года, размер упаковок, как отмечали аналитики исследовательской компании GfK, стал меньше на 7–20% в зависимости от категории товара: появились, например, пакеты молока объемом 920–985 мл или шоколадки весом 90–95 г. Во время пандемии тренд, впрочем, изменился: из-за роста домашнего потребления некоторые производители, наоборот, стали увеличивать упаковки — так сделали, например, производитель шоколада Milka — Mondelēz International и производитель молочных продуктов Danone.

Бизнес
Пандемия заставила производителей чипсов и печенья увеличить упаковки Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Средний объем всех типов упаковок для пива снижается, по информации Nielsen, как минимум с 2018 года. Если в третьем квартале 2018-го средний размер ПЭТ-упаковки (полиэтилентерефталат, то есть пластиковая бутылка) для пива составлял 1,37 л, то в третьем квартале 2020-го — уже 1,33 л. Средний размер стеклянной и жестяной тары для пива за этот же период уменьшился с 0,48 до 0,46 л.

То, что в этом году многие производители посчитали целесообразным уменьшить размер упаковки, подтвердил РБК и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Российская экономика переживает «не лучшие времена», пиво дорожает, и производители стараются сохранить доступным для потребителя качественный легальный алкоголь по привычным ценам, поясняет Дурдыев.

Самой популярной пивной упаковкой остается, по словам Дурдыева, ПЭТ — она занимает около 40% рынка, ее средний размер составляет 1,34 л. Снижение размеров коснулось и стеклянной тары, где средний объем упаковки составляет сейчас 0,46 л.

В розничных сетях, судя по ассортименту онлайн-супермаркета «Перекресток», можно найти стеклянные бутылки и жестяные банки с пивом как размером 0,5 л, так и немного меньше — от 0,46 до 0,44 л. РБК направил запрос в торговые сети «Магнит», X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Ашан» и «Лента».

Что происходит с продажами

Продажи пива выросли в январе—августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 6% в натуральном выражении, констатирует Nielsen.

У датской Carlsberg Group, владельца российской пивоваренной компании «Балтика», продажи в Восточной Европе выросли за девять месяцев на 5,1%, до 20,4 млн гектолитров, следует из отчета компании. Российский рынок показал в третьем квартале, когда потребление пива традиционно высокое, особенно сильный рост — на 19% — в том числе благодаря теплой погоде и увеличившейся промоактивности.

Еще один производитель, турецкая Anadolu Efes, указывает в своем отчете, что его продажи за рубежом за девять месяцев 2020 года выросли более чем на 4%, до 24,5 млн гектолитров. При этом в третьем квартале основной вклад в рост таких продаж внесла Россия, где они увеличились минимум на 10%. Внутреннее потребление пива выросло в том числе и из-за того, что выезд российских туристов за границу был ограничен, отмечает компания.

У голландской Heineken пока доступна отчетность только за первое полугодие. За этот период продажи в регионе, к которому относится Россия, упали на 15,9%, до 18,1 млн гектолитров. В России падение тогда также измерялось двухзначными цифрами.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Nielsen , пиво , AB InBev
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