Пандемия заставила производителей чипсов и печенья увеличить упаковки

Повсеместная самоизоляция заставила производителей продуктов выпускать товары в большой упаковке. До пандемии компании на протяжении нескольких лет уменьшали ее размеры

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Вынужденная изоляция людей по всему миру заставила производителей товаров повседневного спроса задуматься о переходе к большим форматам упаковки. Об этом тренде рассказал в интервью РБК Дирк Ван де Пут, гендиректор компании Mondelēz International, производителя шоколада Milka и печенья «Юбилейное».

Пандемия, по словам Ван де Пута, изменила модель потребления. Если раньше Mondelēz позиционировала свои снеки как удобный перекус на ходу или на работе, то во время пандемии потребители были вынуждены оставаться дома и им понадобились новые форматы упаковок. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — пояснил Ван де Пут.

Увеличение размера упаковки — новое явление. До этого производители массово уменьшали его. Эффект, который исследовательская компания GfK назвала даунсайзингом, возник в 2012–2018 годах: за это время производители товаров повседневного спроса, по оценкам аналитиков, уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, чтобы не допустить резкого роста цен и поддержать спрос на фоне снижения потребительской активности.

На значительное изменение привычек потребителей во время пандемии обратили внимание и другие транснациональные компании — Danone и PepsiCo. В период самоизоляции люди стали активнее готовить дома, и, как считают в Danone, этот тренд будет усиливаться: «Принимая во внимание сложность экономической ситуации, сегодня важны специальные предложения, например большие форматы упаковок». К примеру, Danone уже выпустила молоко «Простоквашино» в 1,5-литровой бутылке. Во время локдауна сократилось потребление «на ходу» и индивидуальное потребление, что привело к временному сокращению покупок продуктов в маленьких упаковках, констатирует представитель российского офиса PepsiCo.