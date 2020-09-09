Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Денис Мантуров предложил осваивать обязательную маркировку алкогольной продукции в системе «Честный знак», начиная с рынка пива. Производители назвали эту меру новым акцизом и напомнили о существовании в отрасли ЕГАИС

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Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу», — сказал Мантуров.

Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать к 2024 году.

Заместитель генерального директора оператора системы маркировки в России — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — Реваз Юсупов заявил РБК, что унифицированная система цифровой маркировки и прослеживания уже создана и может быть оперативно масштабирована на новые отрасли. Перед введением обязательной маркировки важно предусмотреть проведение пилотного проекта, чтобы с учетом специфики отрасли подобрать оптимальные технологии и бизнес-процессы и минимизировать инвестиции бизнеса в процесс.