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Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Денис Мантуров предложил осваивать обязательную маркировку алкогольной продукции в системе «Честный знак», начиная с рынка пива. Производители назвали эту меру новым акцизом и напомнили о существовании в отрасли ЕГАИС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу», — сказал Мантуров.

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Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать к 2024 году.

Заместитель генерального директора оператора системы маркировки в России — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — Реваз Юсупов заявил РБК, что унифицированная система цифровой маркировки и прослеживания уже создана и может быть оперативно масштабирована на новые отрасли. Перед введением обязательной маркировки важно предусмотреть проведение пилотного проекта, чтобы с учетом специфики отрасли подобрать оптимальные технологии и бизнес-процессы и минимизировать инвестиции бизнеса в процесс.

Как ранее писал РБК, товары маркируются двумерным кодом в формате Data Matrix, это дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак». Достаточно просканировать код на упаковке, и приложение расскажет, где произведена продукция, легально ли она продается, из чего состоит.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Внедрение системы проходило в качестве эксперимента. В России маркировка в системе «Честный знак» уже стала обязательной для лекарств, обуви и табака. Маркировать их обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, включая аптеки и медицинские организации.

С 1 октября маркировка станет обязательной для духов и фотоаппаратов, а с 1 ноября — для шин и покрышек.

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов заявил о несогласии с оценкой министра о наличии на рынке пива фальсификата или контрафакта. «На российском рынке пива если и происходят нарушения, то лишь в части разливной продукции, которой маркировка никак не коснется», — сказал он. Он также напомнил, что пивная продукция сейчас полностью прослеживается от завода до магазина при помощи ЕГАИС. «Мы не видим необходимости в дублирующей системе прослеживания. Тем более, что она потребует от нас капитальных затрат на оборудование и наем персонала, что существенно увеличит себестоимость продукции и цену на полке», — пояснил Болматов.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев рассказал РБК, что инициатива по введению маркировки пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной.

«Как правило, этот инструмент применяется для борьбы с контрафактом, при этом на рынке крепкого алкоголя акцизные марки широко используются, но доля контрафакта по-прежнему крайне высока, поэтому говорить об эффективности этой меры преждевременно. В пивоваренной отрасли такой проблемы практически не существует, а цели количественного учета достигаются при помощи существующей системы ЕГАИС и счетчиков учета и контроля на производстве», — подчеркнул Дурдыев.

По его словам, нововведение приведет к увеличению нагрузки на легальный бизнес, поскольку стоимость установки оборудования для маркировки на одной производственной линии обойдется около $1 млн, а таких линий на крупном заводе как минимум десять. «С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, это существенные затраты», — подчеркнул собеседник РБК. «Введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом», — резюмировал Дурдыев.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Левинская
Теги: маркировка, Минпромторг, правительство, алкоголь
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