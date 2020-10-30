«Россия зовет!». Главное
О пандемии
«Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».
«Для таких компаний [МСП в наиболее пострадавших секторах] предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей».
«Вы знаете, мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что чего бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно, для того чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах».
Об экосистемах «Яндекса», «Сбера» и ВТБ
«Одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. Это очень важный фактор повышения экономической динамики в нашей стране, улучшения качества жизни людей. Ведущие российские компании, прежде всего «Яндекс», «Сбер», ВТБ, давно и успешно вкладываются в эти сферы, осваивают новые, перспективные ниши и продукты, по факту становятся тем, что сейчас называется экосистемами. Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит многим малым и средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции».
«Яндекс» у нас хорошо развивается. Надеюсь, что никаких некоммерческих нерыночных инструментов в конкурентной борьбе с ним применяться партнерами не будет».
«Что касается нетрадиционных методов регулирования. Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят»
О «зеленых» облигациях
«Если уже говорить об инвестиционных инструментах, то наряду с вечными облигациями сейчас выпускаются «зеленые» облигации, которыми, мы предполагаем, будут финансироваться инвестиции в экологические проекты. Если не ошибаюсь, пять траншей выпуска этих облигаций уже сейчас находится на бирже. Мы сейчас прорабатываем вопрос субсидирования купонного дохода, поддержки этих облигаций со стороны государства»
«Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово».
О возможной победе Байдена на выборах в США и перспективах санкций
«Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны быть подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся».
«Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов»
«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое плато мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. <...> При этом нужно понимать, что та ситуация, с которой мы столкнулись, — это отклонение от траектории. Российская экономика вслед за мировой «вильнула». Сейчас мы постепенно возвращаемся на эту траекторию»
О цифровом рубле
«Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков. Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов, отдельные операции будут удешевляться. Но удобство приведет к тому, что объем таких операций будет больше. Банки все равно будут зарабатывать».
О дешевых кредитах
«Безусловно, и бюджетная политика, и денежно-кредитная политика направлены на то, чтобы поддержать спрос, но я бы хотела обратить внимание на то, что бюджетная и денежно-кредитная политика многое могут сделать, но не все. Это очень упрощенное понимание, что спрос определяется чисто денежно-кредитной и бюджетной политикой. Представьте людей. Мы хотим, чтобы они стали больше потреблять, но даже если будут процентные ставки очень низкие, но люди не будут понимать, в какие сроки у них будут восстанавливаться доходы, насколько это восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места будут сохраняться, они не будут тратить»
О поддержке бизнеса в пандемию
«Через призму банковской деятельности как раз видно, что меры государства действительно были точечно, даже в большей степени, сфокусированы на малом и среднем бизнесе. Крупные компании скорее больше договаривались с банками по каким-то условиям и так далее. А государство в первую очередь опекало именно средний, малый бизнес. И я думаю, что это результат — что в принципе очень многие компании выжили и сегодня развиваются»