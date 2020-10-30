Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 79,78 78,83 EUR Нал. 93,13 92,17 USD Бирж. 79,28 +0,40 EUR Бирж. 92,61 +0,61 USD ЦБ. 78,87 +1,32 EUR ЦБ. 92,60 +1,34 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 13240,00 -204,00 IMOEX 2681,02 -1,03% RTSI 1065,53 -1,24% Brent 37,34 -0,64% DJIA 26659,11 +0,52% Nasdaq 11185,59 +1,64%
«Россия зовет!». Главное
Лента новостей
Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу 10:22, РБК и СберПервый В центре Москвы продали рекордное число элитных квартир в новостройках 10:22, Недвижимость Рахмон вступил в должность президента Таджикистана в пятый раз 10:13, Политика В США зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом 10:07, Общество AliExpress зафиксировал рост продаж товаров к Хэллоуину более чем на 20% 10:00, Общество Инновационный хаб или центр микрообучения: как изменится роль HR-отдела 10:00, PRO В ВТБ оценили максимальный уровень потерь от признания плохих кредитов 10:00, Финансы Главный тренер клуба КХЛ «Северсталь» заразился коронавирусом 09:56, Спорт Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором 09:53, РБК и INSIGMA Теннисист Зверев отверг обвинения в домашнем насилии 09:49, Спорт В Москве посетителей магазинов без масок оштрафовали на 50 млн руб. 09:45, Общество Apple подешевела на $83 млрд после падения продаж iPhone в Китае 09:42, Инвестиции После нападения с ножом в Татарстане завели дело о покушении на теракт 09:33, Общество Зеленский внес в Раду законопроект о разгоне Конституционного суда 09:32, Политика Полицейские в Татарстане застрелили напавшего на них с ножом подростка 09:29, Общество В Роспотребнадзоре назвали период максимальной заразности больного COVID 09:25, Общество Элегантный внедорожник: впечатления от нового Mercedes-Benz GLE купе 09:24, РБК и Mercedes-Benz Биткоин подешевел. Стоит ли покупать криптовалюту прямо сейчас 09:22, Крипто «ВТБ Лизинг» спрогнозировал рост рынка такси на 75% через пять лет 09:02, Бизнес Рынок ожидает победы Байдена. Как это скажется на рубле 09:00, Инвестиции Кодируют от бедности: как Индия превращается в Мекку ИТ-образования 09:00, PRO У аптек выросли продажи при падении количества реализованных лекарств 08:56, Общество Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель 08:55, РБК и Финансовая платформа Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 октября 08:52, Общество Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради 30-й победы 08:37, Спорт Полный ноль. Российские клубы повторили антирекорд в еврокубках 08:34, Спорт Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат 08:30, Общество В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах 08:28, Общество
Газета
«Россия зовет!». Главное
Газета № 082 (3249) (3010)
0

«Россия зовет!». Главное

О чем говорили ключевые участники форума ВТБ
Инвестиционный форум «Россия зовет!» в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В первый день по традиции выступил президент Владимир Путин. Главные заявления форума — в обзоре РБК.
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

О пандемии

«Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

«Для таких компаний [МСП в наиболее пострадавших секторах] предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей».

О выборах в США

«Вы знаете, мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что чего бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно, для того чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах».

Об экосистемах «Яндекса», «Сбера» и ВТБ

«Одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. Это очень важный фактор повышения экономической динамики в нашей стране, улучшения качества жизни людей. Ведущие российские компании, прежде всего «Яндекс», «Сбер», ВТБ, давно и успешно вкладываются в эти сферы, осваивают новые, перспективные ниши и продукты, по факту становятся тем, что сейчас называется экосистемами. Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит многим малым и средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции».

«Яндекс» у нас хорошо развивается. Надеюсь, что никаких некоммерческих нерыночных инструментов в конкурентной борьбе с ним применяться партнерами не будет».

О «нетрадиционных браках»

«Что касается нетрадиционных методов регулирования. Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

О «зеленых» облигациях

«Если уже говорить об инвестиционных инструментах, то наряду с вечными облигациями сейчас выпускаются «зеленые» облигации, которыми, мы предполагаем, будут финансироваться инвестиции в экологические проекты. Если не ошибаюсь, пять траншей выпуска этих облигаций уже сейчас находится на бирже. Мы сейчас прорабатываем вопрос субсидирования купонного дохода, поддержки этих облигаций со стороны государства»

Министр финансов Антон Силуанов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

О приватизации госкомпаний

«Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что, если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово».

О возможной победе Байдена на выборах в США и перспективах санкций

«Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий. Вопросы санкционной политики влияют, безусловно, на ситуацию в России, но мы должны быть подготовлены к этим вызовам, чем мы сейчас и занимаемся».

О соцподдержке

«Меры государственной политики на ближайшую трехлетку будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих. Так, на социальные вопросы в бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов»

Министр экономического развития Максим Решетников
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О восстановлении экономики

«Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое плато мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. <...> При этом нужно понимать, что та ситуация, с которой мы столкнулись, — это отклонение от траектории. Российская экономика вслед за мировой «вильнула». Сейчас мы постепенно возвращаемся на эту траекторию»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

О цифровом рубле

«Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков. Мы это понимаем и хотим услышать, как банки это видят. Может усложниться управление ликвидностью, но здесь ЦБ готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов, отдельные операции будут удешевляться. Но удобство приведет к тому, что объем таких операций будет больше. Банки все равно будут зарабатывать».

О дешевых кредитах

«Безусловно, и бюджетная политика, и денежно-кредитная политика направлены на то, чтобы поддержать спрос, но я бы хотела обратить внимание на то, что бюджетная и денежно-кредитная политика многое могут сделать, но не все. Это очень упрощенное понимание, что спрос определяется чисто денежно-кредитной и бюджетной политикой. Представьте людей. Мы хотим, чтобы они стали больше потреблять, но даже если будут процентные ставки очень низкие, но люди не будут понимать, в какие сроки у них будут восстанавливаться доходы, насколько это восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места будут сохраняться, они не будут тратить»

Глава ВТБ Андрей Костин
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

О поддержке бизнеса в пандемию

«Через призму банковской деятельности как раз видно, что меры государства действительно были точечно, даже в большей степени, сфокусированы на малом и среднем бизнесе. Крупные компании скорее больше договаривались с банками по каким-то условиям и так далее. А государство в первую очередь опекало именно средний, малый бизнес. И я думаю, что это результат — что в принципе очень многие компании выжили и сегодня развиваются»

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , «Россия зовет!» , Владимир Путин , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина ...
Материалы по теме
Путин увидел импульс экономике в экосистемах «Яндекса», Сбербанка и ВТБ Экономика
Путин объяснил «настороженное» отношение к нетрадиционным бракам Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter