«Россия зовет!». Главное

Президент России Владимир Путин

О пандемии

«Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

«Для таких компаний [МСП в наиболее пострадавших секторах] предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам. Еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей».

О выборах в США

«Вы знаете, мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что чего бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно, для того чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах».

Об экосистемах «Яндекса», «Сбера» и ВТБ

«Одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. Это очень важный фактор повышения экономической динамики в нашей стране, улучшения качества жизни людей. Ведущие российские компании, прежде всего «Яндекс», «Сбер», ВТБ, давно и успешно вкладываются в эти сферы, осваивают новые, перспективные ниши и продукты, по факту становятся тем, что сейчас называется экосистемами. Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере придаст заметный импульс нашей экономике, в том числе позволит многим малым и средним предприятиям расширить каналы сбыта своей продукции».

«Яндекс» у нас хорошо развивается. Надеюсь, что никаких некоммерческих нерыночных инструментов в конкурентной борьбе с ним применяться партнерами не будет».

О «нетрадиционных браках»

«Что касается нетрадиционных методов регулирования. Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят»