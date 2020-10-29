Силуанов назвал цели приватизации госкомпаний

Антон Силуанов (Фото: vtbcapital.ru)

Приватизация государственной доли в компании может привлечь в нее дополнительные деньги и ресурсы, улучшить менеджмент и контроль за работой организации. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!». Прямую трансляцию церемонии открытия вел РБК.

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Глава Минфина напомнил, что в России по-прежнему есть компании, на 100% подконтрольные государству. «Если бы мы снизили долю государства, даже не за счет того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь туда частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово», — указал он.

Министр отметил, что приватизацию не следует рассматривать только в качестве пополнения бюджета. Как сказал Силуанов, власти не получили «ни копейки» от сделок, проведенных в этом году

По его словам, сейчас только небольшая часть бюджета заложена под ресурсы от приватизации. «Около 3 млрд руб., можно сказать, что это вообще ничего», — отметил министр.