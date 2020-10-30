Костин заявил о нежелании ВТБ «становиться еще одним «Яндексом»
Банк ВТБ строит свою экосистему на принципах партнерства и не собирается становиться еще одним «Яндексом». Об этом заявил на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» глава банка Андрей Костин, передает корреспондент РБК.
«Меня спрашивали: чем вы, как партнер для «Яндекса», отличаетесь от «Сбера»? Я сказал: тем, что мы сами не хотим быть «Яндексом». Действительно, наверное, суть в разнице наших подходов», — сказал он.
Костин отметил при этом, что участие ВТБ в капитале «Яндекса» не стоит преувеличивать. «Наша доля так мала, что мы никакого влияния никогда не хотели и не можем оказывать на политику этой организации», — заявил он.
Глава ВТБ отметил, что экосистема, которую развивает ВТБ, основана на принципах партнерства.