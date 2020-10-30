Костин заявил о нежелании ВТБ «становиться еще одним «Яндексом»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 13:58
Собчак назвала последствия оскорбления Нурмагомедовым Макрона Спорт, 16:23 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 16:16 В Банке России дали три совета начинающим инвесторам Финансы, 16:09 Швейцарское подразделение Газпромбанка начало работать с криптовалютой Крипто, 16:08 РБК Pro: прощелкали лидерство. История краха легендарного Kodak Pro, 16:01 Я вас услышал: как заработать на боязни говорить по телефону Pro, 16:00 Бизнес в 20 лет: подготовка школьников к экзаменам по химии Экономика образования, 16:00  Путин обсудил с членами Совбеза нападения во Франции Политика, 15:58 Курс турецкой лиры после землетрясения упал до нового минимума Инвестиции, 15:56 Напавший на полицейских в Татарстане подросток не посещал местные мечети Общество, 15:53 В больнице Ростова после смерти главврача назначили нового руководителя Общество, 15:50 Глава Минцифры описал главный «психологический эффект» пандемии Технологии и медиа, 15:49 Родстер «Крым» получит коробку передач от поставщика Aurus Авто, 15:48 Фудтрак, кофемобиль и груминг: как бизнесу перебраться на колеса РБК и VW коммерческие автомобили, 15:47
Форум «Россия зовет!» ,  
0 

Костин заявил о нежелании ВТБ «становиться еще одним «Яндексом»

ВТБ VTBR ₽0,03262 -0,43% Купить
«Яндекс» YNDX ₽4 565,2 -1,55% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Банк ВТБ строит свою экосистему на принципах партнерства и не собирается становиться еще одним «Яндексом». Об этом заявил на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» глава банка Андрей Костин, передает корреспондент РБК.

«Меня спрашивали: чем вы, как партнер для «Яндекса», отличаетесь от «Сбера»? Я сказал: тем, что мы сами не хотим быть «Яндексом». Действительно, наверное, суть в разнице наших подходов», — сказал он.

Костин сообщил об отсутствии у ВТБ планов по покупке Тинькофф Банка
Финансы
Андрей Костин

Костин отметил при этом, что участие ВТБ в капитале «Яндекса» не стоит преувеличивать. «Наша доля так мала, что мы никакого влияния никогда не хотели и не можем оказывать на политику этой организации», — заявил он.

Глава ВТБ отметил, что экосистема, которую развивает ВТБ, основана на принципах партнерства.

«Мы хотим, чтобы наша система была основана на нашем партнерстве с лидерами отраслей, и предоставлять услуги, и, прежде всего, быть финансовым таким партнером», — отметил он.

Накануне в ходе форума президент России Владимир Путин заявил, что появление экосистем «Яндекса», Сбербанка и ВТБ может стать импульсом для российской экономики.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

После объявления «Яндексом» о разделении совместных со Сбербанком активов компания сообщила, что привлечет $800 млн за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Экономическая доля всех вновь выпущенных акций составит около 5%, голосующая — около 2,5%.

25 июня в ходе ускоренного размещения новых акций класса А «Яндекс» привлек $400 млн. Кроме того, компания договорилась с тремя крупными инвесторами о продаже акций еще на $600 млн: ВТБ, инвестиционными компаниями Ervington Investments Limited и Treliscope Limited.

Банк ВТБ Андрей Костин «Яндекс» «Россия зовет!»
Материалы по теме
Костин сообщил об отсутствии у ВТБ планов по покупке Тинькофф Банка
Финансы
В Кремле допустили встречу Путина с Костиным после форума ВТБ
Политика
Костин допустил «смену пластинки» в США в отношении санкций против России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter