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Форум «Россия зовет!» ,  
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Путин увидел импульс экономике в экосистемах «Яндекса», Сбербанка и ВТБ

«Яндекс» YNDX ₽4 608,8 +0,5% Купить
Сбербанк SBER ₽204,41 -0,16% Купить
ВТБ VTBR ₽0,03219 -0,12% Купить
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Появление экосистем «Яндекса», Сбербанка и ВТБ может стать импульсом для российской экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», трансляцию ведет РБК.

«По факту все они становятся тем, что сейчас называется экосистемами. Уверен, набранный темп, а также развитие конкуренции в этой сфере, что чрезвычайно важно, придаст заметный импульс нашей экономике», — сказал Путин.

Президент также добавил, что экосистемы позволят малым, средним предприятиям расширить каналы сбыта продукции.

ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала формирование «сверхмощных» финансовых экосистем вызовом для конкуренции. По словам главы ЦБ, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, тем самым собирают все больше данных, которые в конечном счете становятся главным конкурентным преимуществом, что может привести к созданию «цифровых финансовых монополий».

Набиуллина предположила, что в случае возникновения таких монополий, они станут не «локомотивом развития рынка», а его «тормозом», так как развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в их «заборы».

«Россия зовет!» экосистема «Яндекс» «Сбербанк» ВТБ
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