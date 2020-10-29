Глава Минфина назвал долю направленных на соцподдержку расходов бюджета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 12:31
ЦБ предложил создать новый тип инвестиционных счетов для граждан Финансы, 16:02 ВТБ заявил о планах открыть офисы без людей Общество, 15:57 Путин заявил о «палках в колеса» в газовые проекты России от стран Запада Экономика, 15:56 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 15:52 Росприроднадзор подал иск к «дочке» «Газпрома» на 225 млн руб. Бизнес, 15:44 Трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике заразился коронавирусом Спорт, 15:44 Путин объяснил нежелание говорить о выборах в США Политика, 15:42 Skoda запустила производство новой Octavia в России Авто, 15:40 Криптобиржа FTX откроет торги акциями Apple, Amazon и других компаний Крипто, 15:40 Переводы без комиссии: Paysend и Mastercard меняют правила игры Партнерский материал, 15:34 Молчать или кричать: каким должен быть бренд в мире новой этики Pro, 15:33 Бывшего главу «Сибантрацита» задержали в Шереметьево с наркотиками Общество, 15:33 Почему в России блокируют криптообменники Крипто, 15:30 Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России Политика, 15:27
Форум «Россия зовет!» ,  
0 

Глава Минфина назвал долю направленных на соцподдержку расходов бюджета

Минфин РФ SU26225RMFS1 ₽1 111,81 -0,18% Купить
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: vtbcapital.ru)

На социальные вопросы в федеральном бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналистам на полях инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку «наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих».

Силуанов пояснил, что в основу проекта бюджета ложатся предложения парламентариев, поручения президента и главы правительства, «которые основаны на запросах граждан и экспертной оценке органов власти, в том числе Минфина». Взаимодействие с регионами, по его словам, идет «в режиме онлайн», как и взаимодействие с представителями различных отраслей экономики.

«Анализируем поступающие предложения, оцениваем их эффективность и последствия принятия таких решений для граждан, бизнеса и региональных бюджетов. Видим все ограничения, часто скрытые от отраслевых специалистов, и ищем возможности для балансировки бюджета», — пояснил глава ведомства.

Госдума одобрила проект бюджета на три года
Экономика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Социальные расходы федерального бюджета подсчитаны как сумма расходов по разделам «Социальная политика» (около 5,6 трлн руб. на 2021 год), «Здравоохранение» (более 1,1 трлн руб.) и «Образование» (около 1,1 трлн руб.), пояснили РБК в Минфине. Доля этих расходов в общем бюджете составляет около 36%. В 2020 году аналогично подсчитанная доля социальных расходов составит около 34% (исходя из плана на 1 сентября), в 2019 году составила около 35%.

В разделе «Социальная политика» преобладающее место занимают расходы на пенсионные выплаты. Структура социальных (в расширенном понимании) расходов в 2021–2023 годах претерпела определенные изменения относительно 2013–2019 годов за счет роста так называемых производительных расходов (способствующих росту ВВП) по разделам «Здравоохранение» и «Образование» в процентах к ВВП при снижении трат на социальную политику в узком смысле, отмечали РАНХиГС и Институт Гайдара в недавнем заключении на проект бюджета.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg
Минфин социальные расходы «Россия зовет!»
Материалы по теме
Аудит от Кудрина: почему неэффективна господдержка малого бизнеса
Экономика
Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян во время пандемии
Общество
Инфекционист Минздрава назвал условие изменения хода пандемии COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter