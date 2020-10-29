Глава Минфина назвал долю направленных на соцподдержку расходов бюджета

Антон Силуанов (Фото: vtbcapital.ru)

На социальные вопросы в федеральном бюджете 2021 года заложено более 35% всех расходов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналистам на полях инвестиционного форума «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку «наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, низкооплачиваемых работников и других малоимущих».

Силуанов пояснил, что в основу проекта бюджета ложатся предложения парламентариев, поручения президента и главы правительства, «которые основаны на запросах граждан и экспертной оценке органов власти, в том числе Минфина». Взаимодействие с регионами, по его словам, идет «в режиме онлайн», как и взаимодействие с представителями различных отраслей экономики.

«Анализируем поступающие предложения, оцениваем их эффективность и последствия принятия таких решений для граждан, бизнеса и региональных бюджетов. Видим все ограничения, часто скрытые от отраслевых специалистов, и ищем возможности для балансировки бюджета», — пояснил глава ведомства.