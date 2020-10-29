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Форум «Россия зовет!» ,  
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Путин объяснил «настороженное» отношение к нетрадиционным бракам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что «с пониманием, но настороженно», относится к нетрадиционным бракам, поскольку в таких союзах не рождаются дети. Об этом глава государства сказал на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», РБК ведет трансляцию.

«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно», — сказал Путин.

По его словам, он, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, «а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят».

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По итогам всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, в основной закон страны включили положение, что брак является союзом между мужчиной и женщиной. Эту поправку, наряду с другими, предложил Путин.

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В ходе работы над изменениями в Конституцию глава государства говорил, что однополые браки в России не будут узаконены. «Что касается «родителя № 1», «родителя № 2»... Пока я президент, у нас не будет «родителя № 1», будут «папа» и «мама», — говорил Путин.
 

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