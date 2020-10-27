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Заводчане поскупились на протест
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Заводчане поскупились на протест
Газета № 079 (3246) (2710)
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Заводчане поскупились на протест

В Белоруссии прошел первый день объявленной оппозицией общенациональной забастовки
Понедельник в Белоруссии, по замыслу оппозиции, должен был стать первым днем общенациональной забастовки. Работа предприятий нарушена не была, задуманного размаха акция не получила
Протестующие на площади Якуба Коласа в Минске
Протестующие на площади Якуба Коласа в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Где вышли на забастовку

26 октября в Белоруссии должна была начаться общенациональная забастовка. К ней призвала бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, после того как власти страны не выполнили ультиматум оппозиции, которая требовала, чтобы до 25 октября Александр Лукашенко объявил о своей отставке, силовики прекратили насилие против мирных демонстрантов, а политзаключенные были освобождены.

С утра в белорусских оппозиционных Telegram-каналах распространялись видео бастующих с крупнейших предприятий в стране — «Гродно Азота», Минского тракторного завода (МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Минского электротехнического завода (МЭТЗ) и других. Рабочие устраивали шествия на территориях своих предприятий, некоторые протестовали у проходных, часть сотрудников не вышли на работу. Однако к концу дня выяснилось, что производство не было остановлено ни на одном из предприятий — это подтверждают как официальные представители, так и сами бастующие.

Активнее всех на призыв Тихановской откликнулись сотрудники «Гродно Азота». Утром около сотни рабочих предприятия собрались у проходной, там их разогнали силовики, как минимум 32 человека были задержаны, сообщает правозащитный центр «Весна». Задержанные рассказали, что в автозаках их били. В знак протеста против задержаний коллег днем не произошла пересменка в двух цехах — «Аммиак-3» и «Карбамид-4», рассказал РБК работник предприятия, не согласившийся назвать свое имя. Но продолжила сверхурочно работать ночная смена, потому что это цеха, которые не могут остановить производство. «По моим данным, на места работников посадили начальников и технологов», — говорит собеседник РБК. Еще в одном цеху частично люди не приняли смену, добавил он. Согласно официальным данным, всего на «Гродно Азоте» трудятся около 7 тыс. человек.

Сотрудник МЗКТ Сергей Макаров рассказал РБК, что в акции протеста сначала принимали участие 60 человек, потом осталось 20, позже протестующие разошлись: «Забастовки не получилось, слишком мало людей». В августе работники МЗКТ во время первой попытки общенациональной стачки принимали в протестах наиболее активное участие — именно они кричали Александру Лукашенко «Уходи!», когда он приехал к ним на встречу.

Политика
Забастовки на предприятиях в Белоруссии. Главное Фото: Василий Федосенко / Reuters

Работники МЭТЗ сообщили Tut.by, что «около 14:30 прошел спонтанный сбор, порядка 50 человек собрались». С заводчанами встретился представитель профсоюза. «Договорились после смены встретиться с руководством предприятия на проходной и обсудить условия забастовки», — рассказал изданию один из работников завода.

Министерство промышленности Белоруссии сообщило, что забастовки не начались. По словам чиновников, такие предприятия, как «Беларуськалий», «Нафтан», БелАЗ, Минский автомобильный завод и тракторный заводы, продолжили работу в обычном режиме.

Общество
Первый день «общенациональной забастовки» в Белоруссии. Фоторепортаж <p>К акциям присоединились сотрудники некоторых госпредприятий, например химического &laquo;Гродно Азота&raquo;. &laquo;Радио Свобода&raquo; <a href="https://t.me/radiosvaboda/19339">сообщало</a>, что около 100 человек собрались у проходной госпредприятия и отказались идти на смену. По <a href="https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581522465.html">данным</a> &laquo;РИА Новости&raquo;, были задержаны несколько человек</p>

Как протестовали остальные

При этом 26 октября объявили выходным днем десятки частных предприятий — в знак солидарности с работниками госпредприятий, студенты нескольких столичных белорусских вузов ушли с пар. Студенты Белорусского государственного университета начали акцию солидарности в главном корпусе учебного заведения, где около 100 человек устроили «сидячую» забастовку. Администрация учебного заведения на фоне выступлений ограничила проведение массовых мероприятий. Позже протестующие перекрыли дорогу у главного корпуса, на место приехал ОМОН. Затем студенты пошли маршем по проспекту Независимости. В 14:00 к ним присоединились другие минчане, в стихийном шествии приняли участие несколько тысяч человек. Среди протестующих было много пожилых людей. Колонна шла от центра города к окраине, где нет никаких госучреждений, и на площади Якуба Коласа марш закончился, люди разошлись.

Стихийные акции проходили и вечером. За день были задержаны более 300 человек, сообщил правозащитный центр «Весна» (в МВД число задержанных за понедельник пока не назвали). Больше всего задержаний, по данным правозащитников, проводилось в Минске. Были они также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.

Размах протестных акций на предприятиях уступал митингам, которые проходили в августе и начале сентября. Тогда были охвачены не только крупнейшие предприятия Минска, но и вся страна. Светлана Тихановская в интервью программе «А поговорить?» заявила, что, если нынешняя забастовка не удастся, это не ослабит позицию народа, который выступает против Лукашенко. Тихановская также сказала, что никак не координировала протесты, но ожидала, что в них примет участие больше рабочих и забастовки пройдут более организованно, чем в сентябре. «Тогда было стихийно, на эмоциях, а сейчас было время организоваться», — объяснила она.

Политика
Тихановская заявила о необходимости перевыборов президента до конца года Светлана Тихановская

«Сегодняшняя забастовка — явление, которое стоит рассматривать в контексте вчерашнего ультиматума. Это продолжение акций, никто не знал, каким оно будет», — обращает внимание белорусский экономист и участник президентских выборов 2010 года Ярослав Романчук. «Неудачной эту акцию нельзя назвать — в условиях жесткого прессинга со стороны властей и силовиков, использования спецсредств и насилия протесты все же состоялись, у властей не остается способов восстановить свой престиж и вернуть доверие», — говорит он.

Авторы: Александр Атасунцев, Роман Кирьянов.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Белоруссия , забастовка , Александр Лукашенко , оппозиция
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