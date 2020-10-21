Золото потускнело на фоне криптовалют

WGC проанализировал структуру вложений российских розничных инвесторов

Золото заняло в России шестое место по популярности среди розничных инвесторов, проиграв не только депозитам и недвижимости, но и криптовалютам, выяснил Всемирный совет по золоту (WGC). Виной тому боязнь подделок и НДС на слитки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Менее пятой части розничных инвесторов в России владеют золотом — в этот актив вложились лишь 16% отечественных розничных инвесторов, следует из поступившего в РБК исследования Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), с которым ознакомился РБК. Хотя россияне отмечают надежность драгоценного металла, он проигрывает по популярности даже такому относительно новому инструменту, как криптовалюты.

Почему золото непопулярно

В России инвестирование в золото «носит скорее экспериментальный характер», констатировали авторы исследования. Топ-5 самых распространенных инвестпродуктов в России: сберегательные счета, иностранная валюта (78% респондентов хранят сбережения в долларах, а 56% — в евро), недвижимость, страхование жизни и криптовалюты. Золото оказалось на шестом месте.

В основе исследования — опрос агентства Hall & Partners по заказу WGC. В онлайн-интервью участвовали 2023 жителя городов по всей России: все опрошенные — действующие инвесторы, которые инвестировали хотя бы один раз за последние 12 месяцев, предшествующих опросу. Те, кто только пополнял сберегательный счет или инвестировал только в определенный список непрофильных инвестиционных продуктов, в опросе не учитывались. Опрос для исследования проводился в 2019 году, но его результаты публикуются только сейчас.

Хотя российские инвесторы открыты к инвестициям в золото, их разочаровывают низкая доступность актива и взимаемый с него налог на добавленную стоимость. На этом фоне растет популярность более доступных криптовалют, хотя им приписывают более высокий уровень риска, отмечают авторы доклада.

Четверть всех российских инвестиций приобретается онлайн, и в интернете преобладают инвестиции в криптовалюты, отмечают эксперты.

Инвестиционное золото — это металл 999,9 пробы, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Крупнейший покупатель инвестиционного золота — Центральный банк, который приобретает металл для пополнения резервов. С 1 апреля Банк России приостановил покупки золота в резервы, после чего экспорт золота из России резко увеличился.

Преимущества и барьеры

Золото считается безопасным и надежным активом: 75% опрошенных в России инвесторов ответили, что золото никогда не потеряет своей ценности, две трети (68%) воспринимают его как защиту от инфляции и колебаний валютных курсов, и более половины (52%) доверяют этому металлу больше, чем валютам других стран (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Лишь 16% респондентов заявили, что владеют золотом. Наибольший интерес к нему проявляют инвесторы в возрасте 25–34 лет: 17% из них сообщили, что инвестировали в золото в течение последних 12 месяцев, а 27% сказали, что обязательно инвестируют в золото в будущем.

79% розничных инвесторов рассматривают инвестирование в золото в будущем.

57% опрошенных допускают такую возможность, хотя не инвестировали в золото никогда раньше.

В числе основных барьеров для инвестиций в золото респонденты указали нехватку информации (64%) и риск покупки подделок (23%). В июне в России вступил в силу закон о повышении контроля за оборотом золота. Это повысит прозрачность рынка и унифицирует стандарты анализа и торговли, рассчитывает Всемирный совет по золоту.

Главный барьер для роста инвестиций в золото в России — высокий налог на добавленную стоимость (НДС) на золотые слитки. Ставка 20% — самая высокая ставка в мире, прокомментировала директор по госполитике и взаимодействию с центральными банками WGC Татьяна Фиц. Во многих странах инвестиционное золото НДС не облагается. Банки продают слитки физлицам с НДС, а покупают у физлиц без НДС. Поэтому наиболее популярным продуктом остаются монеты, которые не облагаются НДС.

Инициатива об отмене НДС на золотые слитки обсуждается не первый год. В январе правительство не поддержало соответствующий законопроект группы сенаторов. РБК направил запрос в Минфин.