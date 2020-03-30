ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

Банк России объявил, что приостанавливает покупки золота на внутреннем рынке. Они активно осуществлялись с 2014 года, и ЦБ накопил золота на $120 млрд

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Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке, объявил он в пресс-релизе. «Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке», — сообщил ЦБ.

Активные покупки золота Банк России проводил с 2014 года. В 2019 году он закупил в резервы лишь 5,1 млн тройских унций по сравнению с рекордным объемом 2018 года (8,8 млн унций).

В 2017 году ЦБ закупил на внутреннем рынке 7,2 млн унций золота, в 2016-м — 6,4 млн, в 2015-м — 6,7 млн, в 2014-м — 5,5 млн. Таким образом, в 2014–2019 годах Банк России приобрел почти 40 млн унций золота.

В январе и феврале 2020 года покупки золота ЦБ сократились до 0,3 млн унций в месяц. Статистики за март пока нет.

Банк России все последние годы был крупнейшим покупателем золота в мире. Эксперты связывали это с политикой дедолларизации и еще год назад предсказывали, что в обозримом будущем ЦБ останется крупнейшим покупателем, «особенно в свете введения новых санкций с Запада».