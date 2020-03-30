ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

Золото в резервах превысило порог в 20%
Однако к 1 марта 2020 года доля золота в международных резервах ЦБ достигла 21% (почти $120 млрд в денежном выражении). На фоне пандемии коронавируса золото на мировом рынке растет в цене, а валютные резервы ЦБ начали сокращаться (за последнюю отчетную неделю они упали на 5%, или почти $30 млрд). Поэтому доля золота в активах ЦБ, скорее всего, продолжит расти даже в отсутствие закупок. Это угрожает задаче диверсификации международных резервов.
«Мы понимаем, что золото достаточно волатильно. Но мы считаем, что наша структура резервов должна быть диверсифицирована», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июле 2019 года.
У Банка России, похоже, есть ориентир по предельному уровню золота в резервах в районе 20%, рассуждает руководитель отдела исследований Macro-Advisory Том Эдсхед. «Поэтому тот факт, что другие активы ЦБ, номинированные в иностранных валютах, снижаются в долларовом выражении, может означать, что Банку России не нужно больше золота», — сказал Эдсхед РБК.
РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ.
«Мне это решение кажется совершенно очевидным. Во-первых, у ЦБ около 20% резервов — это вложения в золото. Все-таки золото — относительно неликвидное вложение, чувствительное к рыночным ценам. Сейчас такое время на рынках, когда приходится беспокоиться о ликвидности», — сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Второе соображение — Центральный банк в марте впервые начал продавать валюту от лица Минфина в рамках бюджетного правила (до этого он только покупал валюту), продолжает она. «Поскольку ЦБ при продаже валюты сокращает ликвидную часть резервов, то фактически менее ликвидная часть (золото) в структуре резервов будет увеличиваться», что нежелательно, добавляет Орлова. Из этого следует, что ЦБ может вернуться к покупкам золота, когда международные резервы вновь начнут расти (если цены на нефть восстановятся).
Покупка золота добавляет рублевой ликвидности в системе (металл покупается за рубли), что на фоне инфляционных рисков из-за ослабления рубля не может устраивать ЦБ, называет еще один фактор начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Кроме того, уже нет такой необходимости покупки золота в резервы, поскольку они сокращаются, а доля золота в них растет.
Приостановка Банком России покупок золота на внутреннем рынке послужит дальнейшим стимулом для вывоза российского золота за границу. В мае 2019 года ЦБ ввел дисконты на покупку золота к мировой цене, чтобы стимулировать золотодобытчиков и банки продавать больше драгметалла на экспорт. Такая политика уже позволила в 2019 году нарастить экспорт российского золота в восемь раз, до $5,74 млрд с $0,7 млрд в 2018 году. Более 90% этого объема отправилось в Великобританию как крупнейший центр торговли золотом.
Сусин не исключает, что Банк России мог приостановить покупки золота в том числе ради поддержки экспорта. Золото как один из экспортных товаров сейчас может компенсировать хотя бы часть потерь для российской экономики. «Но в контексте ВВП и общего экспорта это все равно не очень значимый объем. Общий экспорт России даже после падения цен на нефть ожидается в размере более $250 млрд», — указал эксперт.