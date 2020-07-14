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Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Доходы от экспорта золота впервые в истории современной России превысили выручку от экспорта газа, достигнув в апреле—мае $3,55 млрд. Но этот рост не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа за рубеж
Газпром GAZP ₽195,7 -2,61% Купить
Полюс PLZL ₽12 852 -2,42% Купить
Полиметалл POLY ₽1 433 -0,35% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).

Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд, следует из статистики ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала). Согласно данным ФТС, за эти два месяца «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, продал за рубеж топлива на $2,4 млрд. По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.

Такая ситуация в истории нашей страны сложилась впервые, отметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, как минимум с 1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем экспорт золота.

Как рос вывоз золота за рубеж

В апреле—мае прошлого года Россия экспортировала драгметалла на $247 млн, а в первом квартале 2020 года — на $1,4 млрд. Таким образом, за год продажи выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем—мартом — в 2,5 раза. Такой резкий рост произошел в том числе на фоне решения ЦБ отказаться от покупок золота, считает Худалов. То же мнение у вице-президента банка «Открытие» Алексея Зайцева, который назвал две основные причины — полный отказ ЦБ от покупок золота и начало активного сезона добычи металла.

  • Большинство золотодобывающих компаний обязаны по кредитным соглашениям продавать золото банкам, которые их финансируют, пояснил Худалов. У золотодобытчиков всегда была возможность экспортировать металл по разовым лицензиям. Однако эта опция не пользовалась массовым спросом, поскольку в таком случае возникает необходимость самостоятельной организации логистики и увеличивается срок поступления средств за произведенный металл, сообщил Зайцев.
  • В апреле изменились правила вывоза золота за рубеж — золотодобытчики и аффинажные заводы были уравнены в экспортных правах с банками. Согласно новому постановлению правительства, они, как и кредитные организации, могут рассчитывать на получение генеральных лицензий на поставки золота за границу, а не только разовых. В пресс-службе Минпромторга, который отвечает за выдачу таких лицензий, сообщили РБК, что пока генеральные лицензии золотодобытчикам не выдавались. Сейчас ожидается утверждение Минфином порядка согласования таких планов золотодобытчиков, пояснил представитель министерства.
  • У кредитных организаций традиционно есть два основных канала реализации золота — продажа ЦБ (для пополнения золотовалютных запасов) или на экспорт. На внешний рынок банки могут поставлять золото в интересах своих корпоративных клиентов, золотодобывающих компаний и аффинажных заводов или же в своих собственных. Но с 1 апреля ЦБ, который выкупал золото в больших объемах, приостановил его покупку на внутреннем рынке на неопределенный срок. Поэтому у банков осталась только возможность продавать драгоценный металл за рубеж.

РБК направил запросы в ЦБ, крупнейшим производителям золота — компаниям «Полюс», «Полиметалл», Petropavlovsk и «Южуралзолото», а также в банки со значительными объемами драгметалла на балансе — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Почему падает экспорт газа

Доходы «Газпрома» от экспорта газа во втором квартале 2020 года, по оценке ЦБ, упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $3,5 млрд.

В апреле—мае «Газпром» поставил за рубеж 24 млрд куб. м газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А экспортная цена российского газа в мае упала ниже уровня рентабельности, до $94,4 за 1 тыс. куб. м — почти в два раза меньше, чем было в мае 2019 года ($183,87).

Это произошло из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, заполнения газовых хранилищ и потепления. Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев.

Экспортная цена «Газпрома» упала ниже $100 за 1 тыс. куб. м
Бизнес
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

«Мы ожидаем, что экспорт газа в Европу в 2020 году упадет до 163 млрд куб. м по сравнению с примерно 200 млрд куб. м в 2018–2019 годах. Это сравнимо с экспортными объемами, которые «Газпром» демонстрировал до 2015 года», — сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По оценке Маринченко, средняя экспортная цена в 2020 году может стать рекордно низкой за последние 15 лет. «Мы ожидаем, что она составит около $120 за 1 тыс. куб. м. Для сравнения, в 2006–2009 годах средняя экспортная цена была $294, а ниже $200 она опускалась только в 2016 году. Текущий уровень цен на европейском рынке скорее соответствует ценам первой половины 2000-х годов, когда средняя цена достигала $125 за 1 тыс. куб. м», — пояснил эксперт.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова отметила, что абсолютный антирекорд у экспортных цен на газ с поставкой в дальнее зарубежье и СНГ наблюдался на пике падения цен на нефть — в 1998–1999 годах. В 1998 году цена газа составляла $67,6 за 1 тыс. куб. м. Тогда нефть, к которой привязаны многие контракты «Газпрома», торговалась на минимальном за последние 45 лет уровне $12,72 за баррель. При формировании цены газа по нефтяной привязке используется лаг в полгода, поэтому, несмотря на рост средней цены нефти в 1999 году до $18 за баррель, экспортная цена «Газпрома» в том же году снизилась еще на 15%, до минимальных $57,5 за 1 тыс. куб. м, напомнила Белова.

Какую часть нефтегазовых доходов возместит экспорт золота

Рост продажи золота за рубеж полностью не компенсирует падение нефтегазовых доходов, на которые приходится более половины экспорта, отмечает Худалов. По его оценкам, экспорт золота может перекрыть меньше 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в 2020 году.

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Экономика
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отказ ЦБ от закупки золота — это своеобразная мера поддержки экспортных доходов российских компаний и банков, отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Цены на золото выросли и продолжают расти, 9 июля котировки поднимались до $1820 за тройскую унцию — самый высокий уровень с 2011 года. По последним данным на 10 июля, фьючерсы на золото торговались на уровне $1,8 тыс. за унцию. К тому же в текущей ситуации, когда нефтегазовые доходы падают, экспорт золота дает ощутимую прибавку экспортных валютных доходов, указал эксперт.

«В любом случае это некий плюс к торговому балансу, к платежному балансу — в текущей ситуации это может быть значимая поддержка с точки зрения притока валюты», — отмечает Худалов. В лучшие годы Россия получала до $60–70 млрд в год от экспорта газа, а весь золотой экспорт даже по нынешним очень высоким ценам не превысит $13 млрд, резюмировал он.

Главный покупатель золота

Основным импортером российского золота (около 80%) остается Великобритания, в 2019 году Россия рекордно нарастила экспорт в эту страну — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд из общего экспорта в $5,7 млрд. В январе—мае 2020 года на Великобританию пришлось $4 млрд золота из общего объема экспорта в $5,1 млрд.

Это связано со статусом Лондона как центра глобальной торговли золотом и места, где физически хранятся запасы металла, обеспечивающие многие международные биржевые фонды, в частности золотые ETF-фонды. Приток золота в эти фонды достиг рекордного уровня в первом полугодии 2020 года, сообщил World Gold Council (WGC). Он составил 734 т на $39,5 млрд.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв, Людмила Подобедова, Юлия Кошкина
Теги: золото, экспорт газа
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