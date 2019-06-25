В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Сенаторы предлагают отменить НДС при продаже гражданам золотых слитков, а также освободить от НДФЛ доходы от операций по металлическим счетам. Это должно способствовать дедолларизации вкладов населения, считают законодатели

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Госдума рассмотрит три законопроекта, направленные на повышение привлекательности инвестиций в золото у населения. Их внесла группа сенаторов во главе с зампредом Совета Федерации Евгением Бушминым.

Один из законопроектов предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) продажу драгметаллов физическим лицам. «В настоящее время в условиях сложившейся экономической ситуации возникла необходимость создания альтернативного доллару США средства накопления населения и привлекательного инструмента инвестирования в российскую экономику», — комментируют смысл поправок авторы документа в пояснительной записке.

Сейчас банки реализуют мерные слитки физлицам с НДС 20%. Покупка золота «не рассматривается гражданами Российской Федерации в качестве средства накопления», отмечается в записке. В случае отмены НДС при реализации инвестиционного золота спрос на него у частных инвесторов вырастет с 3–4 т в год до 50 т, рассчитывают авторы документа.

Еще одна мера, предложенная в поправках, — освобождение доходов по обезличенным металлическим счетам (ОМС; открываются в банках для учета драгоценных металлов) от НДФЛ. Доходы по ОМС складываются из двух частей: процентов, начисляемых на ОМС, и разницы между ценой покупки и ценой продажи драгметаллов, размещенных на счете.

Доходы граждан по ОМС облагаются НДФЛ в размере 13%. Однако если гражданин владеет счетом более трех лет, то НДФЛ не взимается, если менее — предусмотрен налоговый вычет в размере не более 250 тыс. руб. При этом проценты, начисленные по ОМС, подлежат налогообложению в любом случае.