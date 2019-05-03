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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире
О том, что российский ЦБ рекордно нарастил объем золота в составе своих международных резервов, стало известно в январе. Теперь крупнейшим скупщиком драгоценного металла его назвал Всемирный совет по золоту

Всемирный совет по золоту подсчитал: в первом квартале 2019 года мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота. Всего они купили 145,5 т драгоценного металла, что на 68% больше, чем годом ранее. При этом крупнейшим покупателем, отмечает Bloomberg со ссылкой на отчет совета, остается Россия. Она, уточняет агентство, распродает американские гособлигации «в рамках процесса дедолларизации». Сколько именно золота купил российский регулятор, Bloomberg не уточняет.

Еще одним крупным покупателем драгоценного металла, по его данным, стал Народный банк Китая. Он тоже пытается диверсифицировать свои активы и отказаться от американского доллара, поясняет агентство.

Кроме того, свои золотовалютные резервы в первом квартале 2019 года впервые за последние пять лет увеличил Эквадор, отметили в совете. Помимо него, среди активных скупщиков золота — Казахстан, Турция, Катар и Колумбия.

В целом среди покупателей золота в основном страны, которые стремятся снизить свою долларовую зависимость. Как правило это государства, запасы золота у которых ниже, чем у западноевропейских стран, пишет Bloomberg.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
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