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Финансы ,  
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Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда

На 1 сентября объем вложений кредитных организаций России в драгметаллы достиг 121 т в пересчете на золото — это максимум за все время раскрытия статистики ЦБ. В августе цена на золото превысила $2 тыс. за унцию
Золото GOLD $1 936,1
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В августе российские банки увеличили вложения в драгоценные металлы на 117,95 млрд руб., следует из статистики Банка России. На 1 сентября объем инвестиций сектора в этот актив достиг 567,86 млрд руб. В пересчете на золото запасы банков обновили исторический рекорд: на отчетную дату они составили 121 т, что на 10,9% выше максимума, достигнутого в октябре 2019 года (109,1 т).

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В августе кредитные организации увеличили запасы драгметаллов на 23,3 т в пересчете на золото, отмечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его оценкам, это самый заметный прирост на балансах банков за все время раскрытия статистики. Оборотную ведомость на 1 сентября пока опубликовал только Сбербанк, из его отчетности следует, что в августе он увеличил запасы золота на 16,9%, или 3,1 т, так что рост вложений всего сектора был обеспечен не Сбербанком, а другими игроками, резюмирует Осадчий. В топ-5 по объему вложений в драгметаллы помимо Сбербанка сейчас входят ВТБ, «Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк.

Летом цена на золото резко пошла вверх: в конце июля стоимость фьючерсов преодолела отметку $1941,9 за тройскую унцию — такого не было с 2011 года. В начале августа цена на золото в некоторые торговые дни превышала $2 тыс. за унцию, но уже к середине месяца тренд изменился. Фьючерсы на золото с поставками в августе подешевели до $1871,6.

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Фото:Itti Ratanakiranaworn / Shutterstock

Как следует из статистики ЦБ, российские банки начали наращивать вложения в драгоценные металлы в мае, после полугода распродаж. Смену тактики эксперты объяснили в том числе ростом цен на золото на фоне опасений из-за второй волны пандемии.

Автор
Юлия Кошкина
банки золото
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Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота
Финансы
РБК
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